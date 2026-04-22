Ukrajna szerdán újraindítja az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken keresztül – közölte egy iparági forrás, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy a javítási munkálatok befejeződtek, és felszólította az EU-t, hogy oldja fel a vezetékkel kapcsolatos vita miatt felfüggesztett 90 milliárd eurós hitel blokkolását – tájékoztat a Reuters.

Rendkívüli olajblokád: Orbán Viktornak ismét igaza lett

Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

Mint az már ismert, Orbán Viktor miniszterelnök megvétózta a kétéves uniós hitelcsomagot, továbbá Magyarország úgy döntött, mindaddig meggátolja a dízelexportot Ukrajna irányába, amíg a Barátság vezetéken nem indul újra az olajszállítás.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök január 27-én technikai hibára hivatkozva leállította a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarország és Szlovákia irányába.

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök a napokban bejelentette: Ukrajna akár már bármelyik nap helyre tudná állítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását.

Volodimir Zelenszkij kedden bejelentette, hogy a javítások befejeződtek, és az olajvezeték készen áll az újraindításra.

„Az olajszállítás várhatóan szerdán elkezdődik” – mondta az iparági forrás, hozzátéve, hogy az első szállítmányt egyenlő arányban osztják el Magyarország és Szlovákia között.

„Az Európai Unió arra kérte Ukrajnát, hogy javítsa ki a Barátság kőolajvezetéket, amit az oroszok megrongáltak. Ezt megtettük, reméljük, hogy az Európai Unió is teljesíti a megállapodásokat” – fogalmazott késő esti videóüzenetében az ukrán elnök.

Valdis Dombrovskis európai gazdasági biztos kedden kijelentette, hogy Ukrajna 2026-os finanszírozási igényei biztosítva vannak, és az EU valószínűleg május végén vagy június elején folyósítja a hitel első részletét.

A Kreml korábban aznap kijelentette, hogy Oroszország technikailag készen áll az olajszállítás újraindítására.