Orbán Balázs: Csak kiderült az igazság

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a hangfelvétel, amely kiszivárgott Magyar Péterről, azt bizonyítja, hogy Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás a vasárnapi országgyűlési választáson.
A hangfelvételen, amely csütörtökön került nyilvánosságra, Magyar Péter zárt ajtók mögött úgy fogalmazott: „G*ci nagy háború lesz.”
„Három nap van a választásokig, a végén csak kiderült az igazság. Nem fideszes propaganda, szerintük is nagyon nagy háború jön. Ha ez a helyzet, ha ez az igazság, akkor csak egyetlen ember van, aki garantálja Magyarország békéjét és biztonságát: Orbán Viktor, ő a biztos választás. 12-én, vasárnap: csak a Fidesz” – mondta Orbán Balázs.
