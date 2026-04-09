Orbán Balázs: Csak kiderült az igazság

A hangfelvételen, amely csütörtökön került nyilvánosságra, Magyar Péter zárt ajtók mögött úgy fogalmazott: „G*ci nagy háború lesz.”

„Három nap van a választásokig, a végén csak kiderült az igazság. Nem fideszes propaganda, szerintük is nagyon nagy háború jön. Ha ez a helyzet, ha ez az igazság, akkor csak egyetlen ember van, aki garantálja Magyarország békéjét és biztonságát: Orbán Viktor, ő a biztos választás. 12-én, vasárnap: csak a Fidesz” – mondta Orbán Balázs.