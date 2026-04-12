Orbán Balázs kimondta: a magas részvétel a kormánypárt felé billentheti a mérleget

A politikus úgy fogalmazott, hogy a kampány során a tiszások végig aktívak voltak, miközben sokáig kérdéses volt, hogy a jobboldali szavazók mennyire mozdulnak meg. Orbán Balázs szerint mostanra egyértelmű fordulat látszik, hiszen a kormánypárti tábor is aktivizálódott, ami döntő tényező lehet a végeredmény szempontjából.

A jelenlegi adatok és hangulat alapján a részvétel növekedése új lendületet adott a jobboldalnak. A politikus üzenete egyértelmű: most jön az a szakasz, amikor minden szavazat számít, és a mozgósítás kulcsszerepet játszik a végső kimenetelben.