Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
kormánypárt

Orbán Balázs kimondta: a magas részvétel a kormánypárt felé billentheti a mérleget

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A választási részvétel alakulása új helyzetet teremtett a kampány végére. Orbán Balázs szerint a magas részvétel hagyományosan a kormánypártoknak kedvez, és most is hasonló folyamatok láthatók.
kormánypártVálasztás 2026Orbán Balázs

A politikus úgy fogalmazott, hogy a kampány során a tiszások végig aktívak voltak, miközben sokáig kérdéses volt, hogy a jobboldali szavazók mennyire mozdulnak meg. Orbán Balázs szerint mostanra egyértelmű fordulat látszik, hiszen a kormánypárti tábor is aktivizálódott, ami döntő tényező lehet a végeredmény szempontjából.

A jelenlegi adatok és hangulat alapján a részvétel növekedése új lendületet adott a jobboldalnak. A politikus üzenete egyértelmű: most jön az a szakasz, amikor minden szavazat számít, és a mozgósítás kulcsszerepet játszik a végső kimenetelben.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
