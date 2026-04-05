„Ilyen ostobaságot még életemben nem láttam” – Orbán Viktor nem köntörfalazott a Hotel Lentulaiban

A Mandiner podcastműsorában a beszélgetés egyik visszatérő motívuma a válságkezelés volt. Orbán Viktor miniszterelnök saját szerepét is ebben a keretben értelmezte: úgy fogalmazott, „született válságkezelőként” tekint magára, aki a legnehezebb helyzetekben tud igazán teljesíteni.

A Hotel Lentulai legújabb adásának vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt

Szerinte a jelenlegi időszak nem hasonlítható a korábbi, kiszámíthatóbb évekhez: egyszerre több, egymást erősítő krízishelyzet alakult ki, amelyek komoly próbatétel elé állítják Európát – és benne Magyarországot is.

Orbán Viktor: Európa saját magát hozta nehéz helyzetbe

A miniszterelnök élesen bírálta az európai döntéshozatalt az orosz–ukrán háború kapcsán. Álláspontja szerint az uniós stratégia hibás alapfeltevésekre épült, és gazdasági értelemben Európa saját magát hozta nehéz helyzetbe. Úgy látja, a szankciós politika és az energiapolitikai döntések következményei már most is érzékelhetők, és hosszabb távon is komoly hatással lesznek a kontinens versenyképességére.

A választás kimenetele a mozgósításon múlik

A kampányról szólva Orbán Viktor arról beszélt: szerinte a „csendes többség” az elmúlt hetekben „hangos többséggé” vált.

A miniszterelnök úgy véli, a választás kimenetele szempontjából döntő jelentőségű, hogy ez a réteg mennyire mozgósítható az utolsó napokban. A politikai küzdelmet egyfajta ösztönös, tapasztalati alapú műfajként írta le, ahol a számítások helyét egy ponton átveszi az intuíció.

A beszélgetés személyesebb pillanatokat is tartogatott: szóba került a család, a húsvéti hagyományok, valamint az a belső dilemma is, hogy egy politikus mennyire engedhet betekintést a magánéletébe.

Nagyon ritka, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök ilyen interjút ad

A tavaly nyári Orbán-interjú a Hotel Lentulaiban nemcsak politikai, hanem emberi szempontból is különleges volt – értékelt Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezetője szerint ez volt az a beszélgetés, amellyel megérthetjük, mi húzódik meg egy-egy kormányzati döntés mögött.