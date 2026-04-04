Orbán Viktor

Húsvéti kalácsvadászat – Orbán Viktor unokákkal indult útnak

2026. április 04. 12:53
Orbán Viktor ezúttal nem politikai ügyben, hanem családi program keretében osztott meg pillanatokat a közösségi oldalán. Unokáival, Johival, Fülöppel és Zsigmonddal indultak húsvéti kalácsot beszerezni, közben pedig bepillantottak a pékség mindennapjaiba.
Orbán Viktor egy rövid videóban mutatta meg, hogyan telik egy közös családi program: unokáival együtt látogattak el egy pékségbe, ahol nemcsak a kalácsvásárlás volt a cél, hanem az is, hogy a kicsik testközelből lássák, hogyan készül a kenyér. 

Orbán Viktor az unokái segítségével szerezte be a húsvéti kalácsot
Fotó: mindmegette

Várjál, még ne apádhoz menj, még dolgunk van! Tanulmányúton vagyunk, odanézz!”

– hangzik el a felvételen, miközben a kemencék felé irányítja a figyelmet.

Orbán Viktor így készült fel a húsvétra

A kóstolás vitte a prímet, de a munka sem maradt el

A látogatás során a gyerekek gyorsan megtalálták a számukra legizgalmasabb részt, a kóstolást, de a pékek munkájába is bekapcsolódtak. A pékség egyik dolgozója még kekszkészítésre is hívta őket, amire Fülöp és Johanna azonnal jelentkezett. Orbán Viktor közben azt is elmagyarázta, miért különleges szakma a péké: 

A pék az az ember, aki a legkorábban kel! Mire felkelnek az emberek reggel, kell nekik kenyér!”

A rövid, családias hangulatú videó végére pedig az is kiderült: bár a kóstolás volt az első, a húsvéti kalács sem maradt ott a boltban.

