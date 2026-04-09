Orbán Viktor „kampánymenüjét" senki sem hagyná ki

A miniszterelnök egy Túró Rudit fogyasztott el egy kávé kíséretében, amiről azt mondta, hogy „nagy találmány, és soha nem megy ki a divatból". Közben szívélyesen elbeszélgetett, és fotókat készített a benzinkútra betérő emberekkel. Egy Erdélyből, Kézdivásárhelyről érkezett csapattal is fotózkodott, akik a Debreceni országjárására tartottak. A határon túliak is tudják, hogy óriási a tétje az április 12-i választásnak, és hogy csak a Fidesz a biztos választás.