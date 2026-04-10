Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12.
Orbán Viktor

Orbán Viktor elmondta, hány szavazatra van szükség

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
Én holnapután hárommillió szavazatot szeretnék összegyűjteni, és az bőven elég lesz a többséghez – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke az ATV Mérleg című műsorának pénteken délután adott interjúban, amikor a választás utáni esetleges koalíciókötésről kérdezték.
Orbán ViktorFideszországgyűlési választások

Szerintem lehet hárommillió olyan magyar, aki megértette, átgondolta és elfogadta - részben vagy egészben - azt, amit tanácsoltunk vagy mondtunk – tette hozzá, kiemelve, "nekünk nincsen B tervünk", mert az gyengíti az A terv sikerének esélyét. 

A kormányzati terveiről szólva jelezte: erről a megnyert választás után lehet beszélni, de a Belügyminisztérium feladatkörét nem szűkítené, inkább bővítené.

 A Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszternek szánt szerepről szólva közölte: elgondolása szerint az ő feladata lenne kitárgyalni az önkormányzati vezetőkkel a terület új feladatleosztási és finanszírozási rendszerét.

 

