Orbán Viktor Sopronból küldött erős üzenetet a választás előtt

Orbán Viktor Sopronban folytatta országjárását a kampány célegyenesében, majd a közösségi oldalán is megosztott egy határozott üzenetet. A bejegyzésben a választás előtt a Fidesz támogatására buzdított.

Elképesztő tömeg gyűlt össze Orbán Viktor soproni országjárásán

A napos idő, a haza szeretete és a vasárnapi, hatalmas jelentőségű országgyűlési választás összehozta a béke mellett kiálló, Fidesz-szimpatizáns embereket: a soproniak teljesen megtöltötték a Fő teret szerda este, hogy Orbán Viktor mai lelkesítő beszédét meghallgassák. Az esemény fénypontjaként a miniszterelnök lépett színpadra, akit hatalmas zászlóerdő fogadott a hűség városában.