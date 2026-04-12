Orbán Viktor egyértelmű üzenetet küldött a választóknak

A miniszterelnök rövid, határozott üzenetet tett közzé közösségi oldalán. Orbán Viktor egyértelműen arra buzdította a választókat, hogy vegyenek részt a szavazáson.
„Nincs több kérdés. El kell menni szavazni. Csak egy biztos választás van. Csak a Fidesz!”
– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
Orbán Viktor már leadta szavazatát, a miniszterelnök a Zugligeti iskolában, Budapest 04. számú egyéni választókerületében voksolt, ezzel is példát mutatva a választóknak a részvétel fontosságáról.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!