Orbán Viktor reagált Magyar Péter háborús vallomására – ezt üzente a magyaroknak

Orbán Viktor reagált a Magyar Péter részéről kiszivárgott hangfelvételre. A magyar miniszterelnök arra a botrányos felvételre reagált, amelyen a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a következő szavakat mondja: „G*ci nagy háború lesz.”

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának soproni állomása 2026. április 08-án

Orbán Viktor reagált Magyar Péter beismerésére

A miniszterelnök a tőle megszokott higgadt stílusban reagált azokra az elképesztő mondatokra, amelyeket a tiszás politikus mondott. Orbán Viktor szerint ez komoly beismerés, mert lehullt a lepel: ők is tudják azt, amit Orbán Viktor és a nemzeti kormány képviselői már évek óta mondanak, vagyis hogy nagyon elképzelhető, Európa háborúra készül.

A kormányfő ugyanakkor leszögezte, hogy Magyarországnak semmilyen konfliktusba nem szabad belesodródnia. Úgy fogalmazott: ebből a magyaroknak ki kell maradniuk. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a választások tétje az, hogy Magyarországot kívül tartsák a háborúból.

Magyar Péter: „G*ci nagy háború lesz” – így veri át a magyarokat a Tisza vezére

Mindössze négy szóval döntötte romba a Tisza Párt elnöke azt a gondosan felépített narratívát, hogy a háború fenyegetése csupán a Fidesz kampánytrükkje és félelemkeltése. Magyar Péter egy frissen kiszivárgott hangfelvétel alapján mégis tart attól, hogy Magyarország belesodródhat a háborúba.

Magyar Péter is pontosan tudta, hogy a brüsszeli főnökei g*ci nagy háborúra készülnek

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péter hazugsága kártyavárként omlott össze annak a hangfelvételnek a fényében, melyben a Tisza-vezér maga ismerte be, hogy hatalmas háború készülődik. Orbán Balázs úgy véli, ebben a helyzetben Magyarország számára a béke megőrzése a legfontosabb tét.