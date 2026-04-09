Polgárháborús helyzet egy uniós tagállamban az üzemanyagárak miatt – kivezényelték a katonákat

Orbán Viktor reagált Magyar Péter háborús vallomására – ezt üzente a magyaroknak

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Orbán Viktor reagált a Magyar Péterről kiszivárgott hangfelvételre, és azt mondta, a hallottak komoly beismerésnek számítanak. A miniszterelnök szerint a választások tétje az, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból.
Választás 2026Orbán ViktorMagyar Péter

Orbán Viktor reagált a Magyar Péter részéről kiszivárgott hangfelvételre. A magyar miniszterelnök arra a botrányos felvételre reagált, amelyen a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a következő szavakat mondja: „G*ci nagy háború lesz.”

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának soproni állomása 2026. április 08-án
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor reagált Magyar Péter beismerésére

A miniszterelnök a tőle megszokott higgadt stílusban reagált azokra az elképesztő mondatokra, amelyeket a tiszás politikus mondott. Orbán Viktor szerint ez komoly beismerés, mert lehullt a lepel: ők is tudják azt, amit Orbán Viktor és a nemzeti kormány képviselői már évek óta mondanak, vagyis hogy nagyon elképzelhető, Európa háborúra készül.

A kormányfő ugyanakkor leszögezte, hogy Magyarországnak semmilyen konfliktusba nem szabad belesodródnia. Úgy fogalmazott: ebből a magyaroknak ki kell maradniuk. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a választások tétje az, hogy Magyarországot kívül tartsák a háborúból.

Mindössze négy szóval döntötte romba a Tisza Párt elnöke azt a gondosan felépített narratívát, hogy a háború fenyegetése csupán a Fidesz kampánytrükkje és félelemkeltése. Magyar Péter egy frissen kiszivárgott hangfelvétel alapján mégis tart attól, hogy Magyarország belesodródhat a háborúba.

Magyar Péter is pontosan tudta, hogy a brüsszeli főnökei g*ci nagy háborúra készülnek

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péter hazugsága kártyavárként omlott össze annak a hangfelvételnek a fényében, melyben a Tisza-vezér maga ismerte be, hogy hatalmas háború készülődik. Orbán Balázs úgy véli, ebben a helyzetben Magyarország számára a béke megőrzése a legfontosabb tét.

 

