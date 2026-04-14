Ördög Nóra üzent a választás után – reagált a kommentekre

Ördög Nóra legutóbbi posztja komoly visszhangot váltott ki, miután a műsorvezető Bolíviából, az Ázsia Expressz új évadának forgatásáról tett közzé egy sejtelmes posztot a választás utáni hétfő reggel. A bejegyzésben a TV2 sztárja azt írta: „Mintha kicsit itt is másképpen kelt volna fel a nap”, szúrta ki a blikk.hu.

Ördög Nóra szerint a választás után még Bolíviában is másképpen kelt fel a nap – Fotó: Ladóczki Balázs

Bár a poszt nem tartalmazott egyértelmű politikai állásfoglalást, nem nehéz kitalálni, hogy mit takar az üzenete. Sokan élesen bírálták a műsorvezetőt, amiért szerintük nem fogalmazott meg határozott véleményt korábban a választás kapcsán. Illetve sokan napraforgónak nevezték, amiért a leváltott kormánypárthoz közeli TV2 műsorvezetőjeként, rögtön a választások után kimutatta szimpátiáját a hamarosan hatalomra lépő Tisza Párt felé.

Ördög Nóra korábban politikai okokra hivatkozva nem állt ki a bántalmazott gyerekek mellett

A műsorvezető már a választás napján is posztolt, akkor azonban csupán annyit írt: „Ma nem lesz kisvideó. Nem illene a mai naphoz. Bár nagyon távol vagyunk, ma mi is Magyarországra fókuszálunk”. Ez a visszafogott megnyilvánulás szintén vegyes fogadtatásra talált, hiszen sokan úgy érezték, hogy a műsorvezető nem vállal elég egyértelmű álláspontot. A kritikusok szerint Ördög Nóra távolságtartása a politikától nem összeegyeztethető azzal a szereppel, amelyet közszereplőként betölt.

Nem ez az első alkalom, hogy a tévés hasonló helyzetbe kerül. 2024 februárjában, a kegyelmi botrány kirobbanása után több megkeresést is kapott, hogy szólaljon fel a bántalmazott gyerekek ügyében. A műsorvezető azonban visszautasította a felkéréseket, mondván, nem kíván részt venni olyan folyamatokban, ahol a gyermekvédelem politikai haszonszerzés eszközévé válik. Akkor így fogalmazott: „Ezt is mélyen átitatja a politika, amelytől eddig is és ezután is távol fogom tartani magam. Fontos napokat élünk, és kívánom, hogy a bántalmazott gyerekek ne csupán az eszközei legyenek a politikai csatározásoknak”.

Váratlan rendőri intézkedés és egy azonnali kitiltás nehezítette meg a stáb dolgát a forgatás első napjaiban Bolíviában. Ördög Nóra videós beszámolójából kiderült, hogy a hatóságok még a kisbuszukat is félreállították az Ázsia Expressz legújabb évadának felvételei közben.