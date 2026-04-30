Sokan nem tudják: így veszítheti el valaki az örökségét egyetlen családi konfliktus miatt

Magyarországon, 2026-ban is sok családi vitát okoz az öröklés, főleg akkor, ha a végrendeletből kiderül: egy gyermek, házastárs vagy más hozzátartozó nem kap részt a vagyonból. A kitagadás jogilag lehetséges, de csak szigorú feltételek mellett – hívta fel a figyelmet a SONLINE.

Az öröklésből való kitagadás nem csupán egy szappanoperákból ismert klisé, hanem a mindennapi joggyakorlat része, amellyel a vagyonosabb, vagy éppen a súlyosan csalódott örökhagyók élnek

Öröklésből való kitagadás: ezért veszhet el a várt vagyon

A kitagadáshoz nem elég egy egyszerű családi harag. Komoly ok kell hozzá, például:

bűncselekmény az örökhagyó ellen,

durva hálátlanság,

erkölcstelen életmód

vagy a házastársi kötelességek súlyos megsértése.

Különösen érzékeny helyzetet teremthet, ha egy felnőtt gyermek nem törődik beteg, idős szülőjével. Ez a hagyatéki eljárás során akár súlyos következményekkel is járhat.

Az élettársak különösen veszélyben lehetnek

Sokan nem tudják, hogy az élettársak nem törvényes örökösök. Hiába él együtt egy pár évtizedeken át, végrendelet nélkül az életben maradt fél könnyen örökség nélkül maradhat.

A pontos végrendelet sok vitát megelőzhet

A szakértők szerint érdemes időben rendelkezni a vagyon sorsáról. Egy hibás, pontatlan vagy házilag összerakott végrendelet később komoly családi vitákhoz vezethet.

Az öröklés tehát nemcsak pénzről és ingatlanról szól, hanem bizalomról, családi kapcsolatokról és felelősségről is. Aki biztosra akar menni, annak érdemes jogi segítséget kérnie.