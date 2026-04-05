Kijevben, 2026 áprilisának elején az ukrán külügyminisztérium szóvivője Heorhij Tihij arról beszélt, hogy a Barátság kőolajvezeték helyreállításáról szóló vita helyett Európának inkább azt kellene megvitatnia, hogyan tud megszabadulni az orosz olaj importjától. A nyilatkozat azért is kapott nagy figyelmet, mert a vezeték elzárása miatt a szállítás akadozása Magyarországot és Szlovákiát is érzékenyen érinti.

Ukrajna szerint nem a Barátság kőolajvezeték helyreállítása, hanem az orosz olajról való leválás kellene legyen Európa fő célja

Nem az orosz olaj megnyitásáról, hanem a leválásról beszélnének

Az ukrán álláspont szerint a vita fókusza rossz helyre került. Kijev úgy látja, nem az a legfontosabb kérdés, mikor indulhat újra biztonságosan az orosz kőolaj szállítása Európa felé, hanem az, hogyan csökkentheti a kontinens a függőségét az orosz energiahordozóktól.

A szóvivő azt is jelezte, hogy hadiállapot idején

Ukrajna nem támogatja, hogy külső szakértők vizsgálják a helyszínen a vezetéket, ugyanakkor állítása szerint minden fontos információt megosztanak az érintett partnerekkel.

Egyre élesebb az energiapolitikai vita

A Barátság kőolajvezeték körüli helyzet így már nem pusztán műszaki kérdés, hanem külpolitikai és stratégiai vita is. Miközben Magyarország és Szlovákia az ellátás helyreállításában érdekelt,

Ukrajna azt hangsúlyozza, hogy Európa biztonságát hosszabb távon az szolgálná, ha végleg csökkentené kitettségét az orosz olajjal szemben.