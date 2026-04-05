Újabb vita bontakozott ki Ukrajna, valamint Magyarország és Szlovákia között a Barátság kőolajvezeték jövőjéről. Az orosz olaj ügyében az ukrán külügyi szóvivő szerint nem a szállítás helyreállítása, hanem az európai függőség felszámolása kellene legyen a központi kérdés.
Barátság kőolajvezetékorosz olajenergiapolitikaenergiabiztonság

Kijevben, 2026 áprilisának elején az ukrán külügyminisztérium szóvivője Heorhij Tihij arról beszélt, hogy a Barátság kőolajvezeték helyreállításáról szóló vita helyett Európának inkább azt kellene megvitatnia, hogyan tud megszabadulni az orosz olaj importjától. A nyilatkozat azért is kapott nagy figyelmet, mert a vezeték elzárása miatt a szállítás akadozása Magyarországot és Szlovákiát is érzékenyen érinti.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Nem az orosz olaj megnyitásáról, hanem a leválásról beszélnének

Az ukrán álláspont szerint a vita fókusza rossz helyre került. Kijev úgy látja, nem az a legfontosabb kérdés, mikor indulhat újra biztonságosan az orosz kőolaj szállítása Európa felé, hanem az, hogyan csökkentheti a kontinens a függőségét az orosz energiahordozóktól.

A szóvivő azt is jelezte, hogy hadiállapot idején 

Ukrajna nem támogatja, hogy külső szakértők vizsgálják a helyszínen a vezetéket, ugyanakkor állítása szerint minden fontos információt megosztanak az érintett partnerekkel.

Egyre élesebb az energiapolitikai vita

A Barátság kőolajvezeték körüli helyzet így már nem pusztán műszaki kérdés, hanem külpolitikai és stratégiai vita is. Miközben Magyarország és Szlovákia az ellátás helyreállításában érdekelt, 

Ukrajna azt hangsúlyozza, hogy Európa biztonságát hosszabb távon az szolgálná, ha végleg csökkentené kitettségét az orosz olajjal szemben.

Ez is érdekelheti:

Veszély fenyegeti a magyar energiabiztonságot, példátlan áremelkedés körvonalazódik

A Barátság kőolajvezetéken érkező olajtranzit leállítása és a közel-keleti feszültségek miatt megingott a magyar energiaellátás stabilitása. A hazánk szempontjából létfontosságú kőolajvezeték elzárása az ukrán politikai nyomásgyakorlás része, miközben az ellátási láncok zavarai miatt szakértők a Covid-járványnál is súlyosabb krízist vetítenek előre.

Tragédiák, amik a magyar határtól pár száz kilométerre történnek – közel a veszély

Magyarország közvetlen közelében továbbra is brutális háború zajlik, amely nap mint nap emberi tragédiákat hagy maga után. Az ukrajnai konfliktus alig néhány száz kilométerre a magyar határtól özvegyeket, árvákat és szétszakadt családokat hagy maga után, miközben Kijev egyre több olyan döntést hoz – köztük a Barátság kőolajvezeték működésének korlátozását –, amelyek politikai értelemben átlépik a vörös vonalat. A háború így már nem csupán távoli konfliktus: veszélye egyre közelebb kerül Magyarországhoz is.

 

 

