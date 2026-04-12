Az országgyűlési választás során készült felvételeken látható, hogy sokan már korán éltek állampolgári jogukkal, és folyamatos az érkezés a szavazóhelyiségekhez. A képek tanúsága szerint a részvételi kedv kifejezetten magas, ami kulcsfontosságú lehet a végeredmény szempontjából.

Országgyűlési választás: hosszú sorok és magas részvétel a szavazás napján

Fotó: Ladóczki Balázs

Országgyűlési választás: ilyen a hangulat a szavazókörökben

A galériában szereplő fotók nemcsak a szavazás menetét, hanem a választók eltökéltségét és a nap jelentőségét is visszaadják. A mai nap eseményei hosszú távon is meghatározhatják Magyarország jövőjét, ezért minden szavazat számít.