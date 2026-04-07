Brutális mondatok a kampány hajrájában – megszólalt a gyönyörű fitneszmodell

2026 áprilisában újabb figyelmet kapott az országgyűlési választás, miután Orbán Balázs megosztotta Kocsis Alexandra TikTok-videóját a Facebook-oldalán. A világbajnok fitneszmodell a felvételben úgy fogalmazott, hogy elege van a közéletben áradó negatív hangulatból, a gyűlöletből és a tisztelet hiányából, és hangsúlyozta: ő a biztonságot, a békét és a stabilitást tartja a legfontosabbnak.
Az országgyűlési választás tétje a biztonság is
Kocsis Alexandra a videóban arról beszélt, hogy szerinte nem mindegy, ki vezeti az országot, és nem elég pusztán a változás jelszavát ismételni.
Úgy látja, sokan úgy követelnek fordulatot, hogy közben maguk is éltek azokkal a támogatási formákkal, amelyeket a jelenlegi rendszer biztosított a családoknak és a fiataloknak.
A fitneszmodell azt is hangsúlyozta, hogy számára a szuverenitás, a nemzeti önrendelkezés és a biztonság megőrzése kulcskérdés. Véleménye szerint Magyarországnak olyan vezetésre van szüksége, amely nem külső érdekeket szolgál, hanem kiáll a magyar emberek mellett.
„Se béke. Se tisztelet. Se szeretet. Na, ebből nem kérünk!”
A videó egyik legerősebb üzenete az volt, hogy Kocsis Alexandra szerint a mai politikai vitákban egyre kevesebb a tisztelet és a nyugalom. Úgy fogalmazott:
abból a közegből, amelyben nincs béke, nincs szeretet és nincs tisztelet, nem kér!
A videó végén arra biztatott mindenkit, hogy április 12-én menjen el szavazni, ő maga pedig egyértelművé tette:
a biztonságra fog szavazni.
