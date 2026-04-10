Óriási tömeg gyűlt össze Orbán Viktor székesfehérvári országjárásán – mutatjuk a képeket!

A napos idő, a haza szeretete és a vasárnapi, hatalmas jelentőségű országgyűlési választás összehozta a béke mellett kiálló Fidesz-szimpatizáns embereket: a székesfehérváriak teljesen megtöltötték az Országalma körüli városközpontot péntek este, hogy Orbán Viktor mai lelkesítő beszédét meghallgassák. Az esemény fénypontjaként a miniszterelnök lépett színpadra, akit hatalmas zászlóerdő fogadott a koronázó városban. Kijelenthető, hogy a Fidesz támogatóinak korábbi csendes többsége a rendkívül intenzív kampány végére hangos többséggé vált az egész országban.