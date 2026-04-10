Óriási tömeg gyűlt össze Orbán Viktor székesfehérvári országjárásán – mutatjuk a képeket!

Utolsó napjaihoz érkezett a kampány. Két nappal a választások előtt Orbán Viktor országjárása Székesfehérváron folytatódott, és ahogy azt már megszokhattuk, ezúttal is rengetegen gyűltek össze a helyszínen.
A napos idő, a haza szeretete és a vasárnapi, hatalmas jelentőségű országgyűlési választás összehozta a béke mellett kiálló Fidesz-szimpatizáns embereket: a székesfehérváriak teljesen megtöltötték az Országalma körüli városközpontot péntek este, hogy Orbán Viktor mai lelkesítő beszédét meghallgassák. Az esemény fénypontjaként a miniszterelnök lépett színpadra, akit hatalmas zászlóerdő fogadott a koronázó városban. Kijelenthető, hogy a Fidesz támogatóinak korábbi csendes többsége a rendkívül intenzív kampány végére hangos többséggé vált az egész országban.
Galéria: Országjárás: Orbán Viktor Székesfehérváron
1/25
Radics Gigi és Széki Attila (Curtis) énekel Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának székesfehérvári állomásán, a Városház téren 2026. április 10-én
Elképesztő siker Orbán Viktor országjárása
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!