Oszter Alexandra szívszorító vallomást tett fia állapotáról

Oszter Alexandra családja nehéz időszakon ment keresztül, miután fia súlyos autóbalesetet szenvedett. A 15 éves Hunor életveszélyes helyzetbe került, de most már biztató hírek érkeztek az állapotáról. Úgy tűnik, lassan, de biztosan halad a felépülés útján – írja a Blikk.

Oszter Alexandra fia már otthon gyógyul

Oszter Alexandra fia balesete után otthon gyógyul

A baleset március végén történt a 2-es úton, ahol a fiú egy barátja által vezetett autóban ült, amikor frontálisan ütköztek egy kamionnal. Hunort mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol három és fél órás műtéten esett át, majd két napig az intenzív osztályon ápolták. A történtek különösen megrázóak voltak a család számára, hiszen egyedül ő sérült meg a balesetben.

Azóta már javult az állapota, és otthon lábadozik, édesanyja pedig őszintén vallott az átélt pillanatokról:

Amikor végre rám nézett a műtét után, végtelen hálát éreztem. Ilyenkor megáll az idő.

Oszter Alexandra háláját fejezte ki az orvosoknak és ápolóknak, akik fia életéért küzdöttek, és mint írta, azóta még inkább felértékelődött számára, mi az igazán fontos az életben.