Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait, itt vannak a nyeremények

Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 17. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 22 (huszonkettő)
- 23 (huszonhárom)
- 65 (hatvanöt)
- 78 (hetvennyolc)
- 80 (nyolcvan)
Nyeremények:
- 5 találatos szelvény nem volt;
- 4 találatos szelvény 8 darab, nyereményük egyenként 5.471.775 forint;
- 3 találatos szelvény 1385 darab, nyereményük egyenként 33.270 forint;
- 2 találatos szelvény 48.551 darab, nyereményük egyenként 3655 forint.
Joker: 551886
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!