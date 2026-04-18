Hihetetlen! Elvitték az Ötöslottó rekordösszegű főnyereményét

A 2026-os év első telitalálatosa született meg az április 18-i sorsoláson. Az Ötöslottón a 9, 23, 45, 71 és a 84-es számokat megjátszó szelvény tulajdonosa vihette haza a játék eddigi lemagasabb összegű jackpotját. A szerencsés játékos az öt nyerőszámmal 6 780 926 220 forintot nyert. A sorsoláson 4 találatosokból sem volt hiány, 54-en voltak csupán egy nyerőszámnyira a telitalálattól, ők fejenként 1 297 580 forintnak örülhetnek.

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ötöslottó nyertesének 90 napja van átvenni a nyereményt

A főnyereményt megnyerő játékosnak egy fontos dolga van: a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívnia a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat, amely a szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható. A telefonon történő egyeztetés során a lottótársaság feddhetetlen munkatársa meggyőződik arról, hogy valóban a nyertes van-e a vonal túloldalán, erről pedig a szelvényen szereplő információk alapján tud meggyőződni.

Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, melynek keretében leadásra kerül az eredeti szelvény, és megvizsgálják annak érvényességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás. A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.

