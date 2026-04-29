Brutális számok: nem fogja elhinni, mennyi pénzt visz haza a Pamkutya

A Pamkutya mögött álló Osbáth testvérek az elmúlt években olyan szintre emelték a tartalomgyártást, amely messze túlmutat a klasszikus videózáson. A kezdeti, egyszerű YouTube-videókból mára komplett márka, sőt, üzleti birodalom épült fel.

A Pamkutya több száz milliós bevételt termel – a YouTube-on túl is hatalmas üzlet lett belőlük

Hogyan lett a Pamkutya egy több százmilliós sikersztori?

A válasz röviden: tudatos építkezéssel és folyamatos megújulással. A történet egy egyszerű, kutyás videóval indult, de mára a testvérek neve összeforrt a profi tartalomgyártással és a stabil üzleti modellel.

A Forbes beszámolója szerint a Pamkutya cégei tavaly több mint 200 millió forintos árbevételt értek el – és ebben még nincsenek benne a koncertbevételek. A márka értékét jól mutatja, hogy közben a páros az MVM Dome-ot is többször megtöltötte, ami a hazai piacon kiemelkedő teljesítmény – írja a Blikk.

Mi a Pamkutya sikerének valódi titka?

A legfontosabb tényező a kiszámíthatóság és a „botránymentes” működés. A csatorna tudatosan kerülte a megosztó témákat, így a szponzorok számára biztonságos, stabil együttműködési alapot jelentett.

Emellett a páros folyamatosan képes volt megújulni: amikor egy formátum kifulladt – például a zeneparódiák –, új irányt választottak. Ez a rugalmasság és hitelesség tette lehetővé, hogy 16 év után is relevánsak maradjanak.