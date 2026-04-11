Végzetes hiba a kertben: ezt sokan elrontják a paradicsomnál

A paradicsom az egyik legnépszerűbb növény a hazai kertekben, de nem mindegy, mivel ültetjük össze. Bár ma már alapélelmiszernek számít, hosszú ideig mérgezőnek hitték, és csak dísznövényként tartották. Most viszont sokkal prózaibb okból kell odafigyelni rá: nem minden növénnyel jön ki jól – írja a teol.

Sok mindenre oda kell figyelnünk, ha paradicsompalántát ültetünk

Mit ne ültessünk paradicsom mellé?

A szakértők szerint több olyan növény is van, amely elszívja a tápanyagokat a paradicsom elől, vagy éppen kártevőket vonz a közelébe. Ezeket érdemes messzire ültetni, ha bőséges és egészséges termést szeretnénk.

A káposzta például kifejezetten rossz szomszéd: hatalmas a tápanyagigénye, így könnyen „legyőzi” a paradicsomot. Ugyanez igaz a brokkolira is, amely szintén komoly konkurenciát jelent.

A kukorica sem jó választás, még akkor sem, ha a konyhában jól működik együtt a paradicsommal.

A két növény ugyanis ugyanazokat a kártevőket és betegségeket vonzza, ami komoly problémákat okozhat a kertben.

A paradicsom és a kukorica együtt ültetése komoly problémákat okozhat

Meglepő lehet, de még a kapor sem ideális társ. Fiatalon ugyan segíthet a levéltetvek ellen, később azonban túlnőheti a paradicsomot, és a gyökérzetét is károsíthatja.

A burgonya különösen rossz választás, hiszen közeli rokona a paradicsomnak. Ez azt jelenti, hogy ugyanazokra a tápanyagokra van szükségük, és ugyanazok a betegségek is veszélyeztetik őket. Ha az egyik megbetegszik, a másik is könnyen követheti.

Hasonló okokból a padlizsánt sem érdemes a közelébe ültetni.

Ez a legjobb társ a paradicsomnak

Nem csak rossz példák léteznek: a tapasztalt kertészek régóta alkalmazzák a társültetés módszerét, amelynek lényege, hogy bizonyos növények segítik egymás fejlődését.

A paradicsom egyik legjobb társa a bársonyvirág. Ez a látványos növény nemcsak díszít, hanem távol tartja a kártevőket is, sőt, a talajban élő fonálférgek ellen is hatékony lehet.

Aki tehát bőséges termést szeretne, annak nemcsak az öntözésre és a napfényre kell figyelnie, hanem arra is, mi kerül a paradicsom mellé.

