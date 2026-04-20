Paradicsomot ültetne? – Mutatjuk mikor és hogyan tegye, hogy szép termést kapjon

A tavaszi jó idő sokakat arra csábít, hogy minél előbb nekilássanak a veteményes kialakításának, főleg most, hogy a piacokon már kaphatók a zöldségpalánták. A paradicsom esetében azonban nem érdemes elkapkodni a kiültetést, mert a nappali meleg ellenére a hajnali lehűlések még komoly veszélyt jelenthetnek. A kertészek szerint a túl korán szabadföldbe tett palánta megfázhat, fejlődése leállhat, sőt akár teljesen tönkre is mehet.

Ha szép termést szeretne, még várjon a paradicsom kiültetésével

Mikor ültessem ki a paradicsomot?

A TEOL információi szerint szekszárdi piacon több vásárló is arról beszélt, hogy aki korán vásárol, annak érdemes valamilyen védelemről is gondoskodnia. Van, aki kis üvegházban neveli a palántát, mások egyszerűbb megoldásokkal próbálják átvészelni a hidegebb hajnalokat.

Hogy lehet megvédeni a palántákat?

A kertészek szerint olcsó és gyors megoldás lehet például a műanyag palackból készített mini búra. Ha a palántára húznak egy lyukakkal ellátott PET-palackot, az segíthet megóvni a hidegtől az első hetekben.

Szintén jó megoldás lehet a fólia vagy a teleltető takarás, főleg magaságyás esetén.

Aki biztosra akar menni, az inkább kivárja a májusi fagyosszentek utáni időszakot, amikor már jóval kisebb az esélye annak, hogy a paradicsom megsínyli az időjárást.

A paradicsom palánta nagyon érzékeny a hidegre

A szakemberek szerint a paprika, paradicsom, padlizsán, uborka, dinnye és más melegkedvelő palánták teljes biztonsággal inkább május eleje után ültethetők ki. Ez különösen fontos most, amikor egy-egy palánta ára már 600 és 1000 forint között mozoghat, vagyis a korai ültetés anyagilag sem kis kockázat.

A paradicsom meghálálja a gondoskodást, de csak akkor, ha valóban megfelelő időben kerül ki a szabadba.