Paradicsomot ültetne? – Mutatjuk mikor és hogyan tegye, hogy szép termést kapjon

A tavaszi jó idő sokakat arra csábít, hogy minél előbb nekilássanak a veteményes kialakításának, főleg most, hogy a piacokon már kaphatók a zöldségpalánták. A paradicsom esetében azonban nem érdemes elkapkodni a kiültetést, mert a nappali meleg ellenére a hajnali lehűlések még komoly veszélyt jelenthetnek. A kertészek szerint a túl korán szabadföldbe tett palánta megfázhat, fejlődése leállhat, sőt akár teljesen tönkre is mehet.
Mikor ültessem ki a paradicsomot?
A TEOL információi szerint szekszárdi piacon több vásárló is arról beszélt, hogy aki korán vásárol, annak érdemes valamilyen védelemről is gondoskodnia. Van, aki kis üvegházban neveli a palántát, mások egyszerűbb megoldásokkal próbálják átvészelni a hidegebb hajnalokat.
Hogy lehet megvédeni a palántákat?
- A kertészek szerint olcsó és gyors megoldás lehet például a műanyag palackból készített mini búra. Ha a palántára húznak egy lyukakkal ellátott PET-palackot, az segíthet megóvni a hidegtől az első hetekben.
- Szintén jó megoldás lehet a fólia vagy a teleltető takarás, főleg magaságyás esetén.
Aki biztosra akar menni, az inkább kivárja a májusi fagyosszentek utáni időszakot, amikor már jóval kisebb az esélye annak, hogy a paradicsom megsínyli az időjárást.
Aki biztosra akar menni, várjon még
A szakemberek szerint a paprika, paradicsom, padlizsán, uborka, dinnye és más melegkedvelő palánták teljes biztonsággal inkább május eleje után ültethetők ki. Ez különösen fontos most, amikor egy-egy palánta ára már 600 és 1000 forint között mozoghat, vagyis a korai ültetés anyagilag sem kis kockázat.
A paradicsom meghálálja a gondoskodást, de csak akkor, ha valóban megfelelő időben kerül ki a szabadba.
Ez is érdekelheti:
A paradicsompalánta kifejezetten fagyérzékeny, ezért hiába van nappal már kellemes, 20 fok feletti idő, a hajnali lehűlés még könnyen visszavetheti. Sokan éppen ott hibáznak, hogy túl korán ültetnek, majd a palánta hidegsokkot kap vagy elfagy.