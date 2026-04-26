Paradicsompalántát ültetne? Ezt a hibát sokan elkövetik tavasszal

Fülöp Áron zalai kertészmérnök szerint érdemes kivárni a fagyosszentek végét, vagyis május közepe előtt nem ajánlott kiültetni a növényeket. A hűvös reggelek még fagy nélkül is visszavethetik a paradicsompalánta fejlődését – írja a zaol.hu.

A csípős hideg árthat a paradicsomnak

Ezeket a hibákat ne kövesse el, ha paradicsomot ültet

A paradicsom mellé jó választás lehet a bazsalikom vagy a bársonyvirág, amelyek segíthetnek távol tartani a kártevőket. A kukoricát viszont jobb kerülni, mert hasonló betegségeket vonzhat.

Kevesen tudják, de a paradicsom szára is képes gyökeret fejleszteni, ezért érdemes mélyebbre ültetni. Az úgynevezett „indián ültetés” módszerrel még erősebb gyökérzet alakulhat ki.

A leggyakoribb hiba, hogy túl gyakran, de kevés vízzel locsolnak. Jobb ritkábban, de alaposan öntözni, így a gyökerek mélyebbre nőnek, a növény pedig ellenállóbb lesz.

Ha türelmesek vagyunk, és betartjuk az alapvető szabályokat, a paradicsom bőséges terméssel hálálja meg a gondoskodást.

