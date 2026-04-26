Paradicsompalántát ültetne? Ezt a hibát sokan elkövetik tavasszal

Ahogy jön a jó idő, sokan már vinnék is ki a palántákat a kertbe, pedig ezzel könnyen ártanak nekik. A paradicsom ugyanis érzékeny a hajnali hidegre, és ezt sokan figyelmen kívül hagyják.
Fülöp Áron zalai kertészmérnök szerint érdemes kivárni a fagyosszentek végét, vagyis május közepe előtt nem ajánlott kiültetni a növényeket. A hűvös reggelek még fagy nélkül is visszavethetik a paradicsompalánta fejlődését – írja a zaol.hu.

A csípős hideg árthat a paradicsomnak – Fotó: Unsplash
Fotó: Unsplash

Ezeket a hibákat ne kövesse el, ha paradicsomot ültet

A paradicsom mellé jó választás lehet a bazsalikom vagy a bársonyvirág, amelyek segíthetnek távol tartani a kártevőket. A kukoricát viszont jobb kerülni, mert hasonló betegségeket vonzhat.

Kevesen tudják, de a paradicsom szára is képes gyökeret fejleszteni, ezért érdemes mélyebbre ültetni. Az úgynevezett „indián ültetés” módszerrel még erősebb gyökérzet alakulhat ki.

A leggyakoribb hiba, hogy túl gyakran, de kevés vízzel locsolnak. Jobb ritkábban, de alaposan öntözni, így a gyökerek mélyebbre nőnek, a növény pedig ellenállóbb lesz.

Ha türelmesek vagyunk, és betartjuk az alapvető szabályokat, a paradicsom bőséges terméssel hálálja meg a gondoskodást.

Miért nem olyan a paradicsom íze, mint gyerekkorunkban?

A paradicsom íze meghatározó eleme a gyerekkornak. De ezt a régi ízt mintha hiába keresnénk a mai, boltban vásárolt paradicsomokban. Azok hiába szépek, valahogy nem olyan finomak. Miért lehet ez?

Ki mondta, hogy a paradicsomleves nem szereti a húst?

A paradicsomhoz illik a hús, ez nem vitás, elég ha a töltött paprikára, avagy a paradicsomos húsgombócra gondolunk.

 

