Tovább drágul a budapesti parkolás, eltűnhetnek az automaták

Budapesten 2026. július 1-jétől lép életbe az a változás, amelynek nyomán eltűnnek az utcákról a parkolóautomaták, és a parkolásért főként mobilalkalmazásokon keresztül lehet majd fizetni. A döntés hátterében az áll, hogy az automaták fenntartása egyes kerületekben évente akár bruttó 100 millió forintba kerül, miközben a parkolási rendszer működtetése átlagosan a bevételek 60–70 százalékát is felemészti – tájékoztat a Blikk.

A parkolóautomata helyett digitális fizetés jön

A parkolóautomata helyett digitális fizetés jön

A változások szerint a fővárosban a parkolási díj megfizetése elsősorban mobilalkalmazásokkal történik majd,

erről sűrűbben kihelyezett táblák tájékoztatják az autósokat. A készpénzes fizetés nem tűnik el teljesen, mert megmarad az sms-es fizetés lehetősége, emellett utólagos befizetésre is lesz mód a kerületi ügyfélszolgálatokon, meghatározott feltételekkel.

Emelkednek a parkolási díjak is

A fővárosi döntés nemcsak a fizetési rendszert alakítja át, hanem az árakat is érinti:

a várakozási díjak minden zónában átlagosan 25 százalékkal nőnek.

A korábbi adatok szerint tavaly még 14 kerületben összesen 3331 automata működött, ezek azonban júliustól végleg eltűnnek az utcákról.

További szigorítások jönnek 2027-től A tervek alapján 2027-től megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása is.

Emellett a nagy tömegű járművekre külön díjszabás vonatkozik majd: az 1800 kilogrammnál nehezebb belső égésű motoros autók, valamint a 2000 kilogramm feletti elektromos járművek után dupla díjat kell fizetni.

