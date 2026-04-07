Orbán Viktor és J. D. Vance közös sajtótájékoztatót tart – kövesse élőben!

nőgyógyász

Meghalt a híres magyar szülész-nőgyógyász, aki több generációnyi orvost képzett ki

57 perce
Olvasási idő: 4 perc
Gyászhír. Meghalt Paulin Ferenc Semmelweis Ignác-díjas szülész-nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem II. sz. klinikájának nyugalmazott igazgatója. A csecsemőhalandóság radikális csökkentése és többgenerációnyi orvos képzése fűződik a nevéhez.
nőgyógyászhalálszülész

Elhunyt Paulin Ferenc Semmelweis Ignác-díjas orvos, szülész-nőgyógyász, nyugalmazott klinikaigazgató – tájékoztatta a család vasárnap az MTI-t.

Paulin Ferenc
A híres szülész-nőgyógyász Dr. Paulin Ferenc életének 85. évében hunyt el – Fotó: Semmelweis Egyetem

Paulin Ferenc 1941. december 23-án született Budapesten. Családját a negyvenes évek második felében kitelepítették, ennek ellenére iskoláit kitűnő eredménnyel végezte. Az orvostudományi egyetem elvégzése után nőgyógyászként dolgozott, utóbb a II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen dékánhelyettese lett, az intézet vezetése mellett egyetemi tanárként három nyelven oktatott.

Paulin Ferenc szakterülete a koraszülés volt

Kutatási szakterülete a koraszülés volt. Klinikaigazgatói tevékenysége alatt a születés közeli halálozási arány nagymértékben javult. A 70-es évek közepi 35 ezrelékről, a 2000-es évek közepére 7 ezrelék alá esett. Orvosi tevékenysége során több mint 3000 szülést vezetett le személyesen. Paulin Ferencet a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével, Semmelweis Ignác-díjjal valamint Tauffer Vilmos-díjjal is kitüntetették. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja volt 1997 óta.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Meghalt az ismert magyar sztárséf

Húsvéthétfőn 53 éves korában meghalt Takács Lajos. A sztárséf az Olimpia étterem alapítójaként a kortárs magyar gasztronómia meghatározó alakja volt. Halála nagy veszteség a hazai vendéglátás számára.

Elhunyt a magyar nótakirálynő – 92 éves volt

Elhunyt a magyar nóta és a cigánydal egyik legismertebb előadója, akinek hangja generációk számára vált meghatározó élménnyé. A Madarász Katalin nevéhez kötődő művészi örökség a magyar zenei élet maradandó része marad.

 

 

