Meghalt a híres magyar szülész-nőgyógyász, aki több generációnyi orvost képzett ki

Elhunyt Paulin Ferenc Semmelweis Ignác-díjas orvos, szülész-nőgyógyász, nyugalmazott klinikaigazgató – tájékoztatta a család vasárnap az MTI-t.

A híres szülész-nőgyógyász Dr. Paulin Ferenc életének 85. évében hunyt el – Fotó: Semmelweis Egyetem

Paulin Ferenc 1941. december 23-án született Budapesten. Családját a negyvenes évek második felében kitelepítették, ennek ellenére iskoláit kitűnő eredménnyel végezte. Az orvostudományi egyetem elvégzése után nőgyógyászként dolgozott, utóbb a II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen dékánhelyettese lett, az intézet vezetése mellett egyetemi tanárként három nyelven oktatott.

Paulin Ferenc szakterülete a koraszülés volt

Kutatási szakterülete a koraszülés volt. Klinikaigazgatói tevékenysége alatt a születés közeli halálozási arány nagymértékben javult. A 70-es évek közepi 35 ezrelékről, a 2000-es évek közepére 7 ezrelék alá esett. Orvosi tevékenysége során több mint 3000 szülést vezetett le személyesen. Paulin Ferencet a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével, Semmelweis Ignác-díjjal valamint Tauffer Vilmos-díjjal is kitüntetették. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja volt 1997 óta.

