Kinek jó, ha felrobbantják a gázvezetéket, kitör a káosz?

Egy külföldi, katonai múlttal rendelkező gyanúsított, egy különös NAV-videó és Trump Iránnal kapcsolatos bejelentése egyszerre borzolja a kedélyeket. A Politikai Hobbista összerakja a mozaikdarabokat és megvizsgálja, mi lehet a háttérben.
Magyar Péter továbbra is önmerényletről beszél. Miközben a szerbek megtalálták a Török Áramlat vezetéket felrobbantani akaró terroristát. Külföldi állampolgár és katonai rendfokozata van. Vajon pakisztáni vagy ukrán?
És mi a helyzet az ukrán aranykonvojjal? A NAV által közzétett videó tanúsága szerint egy autópálya melletti benzinkút WC-jében hamisították hozzá a papírokat. Mindeközben Trump elnök váratlanul tűzszünetet jelentett be Iránnal. Tartós lesz? Valóban megnyitja Irán a Hormuzi-szorost? És mi lesz a hormuzi melegekkel?
Utóbbi kérdés megértéséhez mindenképp meg kell nézni a videót. A Politikai Hobbista csapata minden választ megad.
