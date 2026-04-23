Botrány: Zelenszkij a Barátság kőolajvezetéket támadta

Egészségesnek hitték, pedig a bőrrák előidézője lehet ez a népszerű étel

Csalódnak a választók Magyar Péterben? – Ígéretek és realitások

Egyre több kérdés merül fel Magyar Péter ellentmondásos nyilatkozatai kapcsán, amelyek mögött sokak szerint inkább politikai lavírozás, mintsem következetes stratégia húzódik meg. A Politikai Hobbista e heti adásából kiderül, mennyi esélye van Magyar Péternek kielégíteni a heterogén szavazótáborát.
Néhány ellentmondás és feszültséget okozó kérdés:

  • Mégiscsak kell az orosz olaj? 
  • Mégsem lesz finn oktatási modell? 
  • Milyen okok rejlenek Magyar Péter egymásnak ellentmondó nyilatkozatai mögött?
  • És milyen geopolitikai helyzetben kell majd kormányoznia?

Magyar Péter szavazói csodát várnak tőle, és minden kívánságuk, elvárásuk teljesülését. De egy ilyen heterogán szavazótábort nem lehet kielégíteni. Komoly feszültségek lesznek közte és az őt felemelő balliberális értelmiség között; a szavazókra pedig csalódások várnak. És a nemzetközi körülmények sem neki kedveznek…

Részletes elemzés a Politikai Hobbista csapatától. 

Kattintson a videóra a teljes műsorért.

https://www.youtube.com/watch?v=33jzMgL9uug

 

