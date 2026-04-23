Filléres trükk, amivel hatékonyan tudunk portalanítani a lakásban

A melegebb idő beköszöntével egyre többen nyitnak ablakot, ám ezzel együtt a por és a pollen is könnyebben jut be a lakásba. Különösen a nehezen elérhető felületeken – például a szegélyléceken vagy a redőnyökön – gyűlik össze gyorsan a szennyeződés – írja a Mirror.

A poros részeken bevethetjük ezt a filléres trükköt

Fotó: Unsplash

Tavasszal hetente is portalaníthatunk

Egy szakértő szerint azonban nem kell drága eszközökhöz nyúlni: egy régi zokni is tökéletes megoldás lehet. Ha a kezünkre húzzuk, és enyhén benedvesítjük, hatékonyan magához vonzza a port, így nemcsak eltávolítja, hanem meg is köti azt.

A módszer azért működik jól, mert a zokni anyaga és a mozdulatok során keletkező enyhe statikus töltés segít „odavonzani” a porszemeket. Ez különösen hasznos a műanyag- és fafelületeken, ahol a por könnyen megtapad.

A tisztítás során elég végighúzni a kezünket a felületeken, majd a zoknit a végén kirázni vagy kimosni. A szakértők azt javasolják, hogy tavasszal hetente ismételjük meg a műveletet, így hosszabb ideig tisztán tarthatjuk az otthonunkat.

Az egyszerű trükk nemcsak hatékony, hanem környezetbarát is, hiszen újrahasznosíthatjuk vele a már nem használt ruhadarabokat.

