Egy apró trükk, ami mindent megváltoztat: kevesebb por, kevesebb takarítás

A por azért ül meg ilyen gyorsan a felületeken, mert a porszemcsék gyakran elektromosan töltöttek, így könnyen „rátapadnak” a száraz, sima felületekre. Különösen az üveg, a lakkozott fa vagy a műanyag vonzza a port, ráadásul a száraz portörlés sokszor csak ront a helyzeten, mert újabb statikus töltést hoz létre – írja a myHOMEBOOK.

Sok felület van a lakásban, ahol megtapadhat a por

Hogyan tüntethetjük el a port?

A megoldás meglepően egyszerű: glicerin. Ez a színtelen, szagtalan folyadék képes megkötni a nedvességet, és antistatikus hatással is rendelkezik, így segít megelőzni a por újbóli lerakódását.

A módszerhez elég néhány csepp glicerint elkeverni egy liter langyos vízben. Az oldattal egy enyhén nedves mikroszálas kendő segítségével kell áttörölni a felületeket. Fontos, hogy ne legyen túl vizes a kendő, majd hagyni kell a felületet megszáradni.

A kezelés után egy vékony, láthatatlan réteg marad a bútorokon, amely csökkenti a statikus feltöltődést, így a por nehezebben tapad meg.

A trükk leginkább sima, könnyen tisztítható felületeken hatékony, például lakkozott bútorokon, műanyagon, ajtókon vagy csempén. Kezeletlen fa vagy érzékeny anyagok esetében érdemes először egy kevésbé látható helyen kipróbálni.

Bár a port teljesen eltüntetni nem lehet, ezzel az egyszerű módszerrel jelentősen lelassítható az újraképződése. Az eredmény: kevesebb takarítás és tartósabban tiszta felületek.

