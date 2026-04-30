Súlyos következmények: Egyre több gyerek kell a sok képernyőidő miatt pszichiátriára

Míg korábban legfeljebb néhány „nyughatatlanabb” gyerek ült az osztálytermekben, ma a pedagógusok egyre több figyelemzavarral küzdő diákkal találkoznak. A jelenség sok szülőt is váratlanul ér, különösen annak fényében, hogy egyre több fiatalnak van szüksége pszichiátriai kezelésre - írja a Sonline.
Nő a pszichiátriai ellátásra szoruló gyerekek száma
Szakértők szerint a probléma egyik lehetséges oka a digitális eszközök túlzott jelenléte a gyerekek életében. A képernyők használata sok esetben már egészen korán, akár csecsemőkorban megjelenik, amikor a szülők a telefonokat „megnyugtató eszközként” alkalmazzák. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy hároméves kor alatt kifejezetten kerülni kellene a képernyőhasználatot, mivel az negatívan befolyásolhatja a fejlődést. Tapasztalatok szerint a beszédfejlődés is lassul: míg korábban a kétévesek összetett mondatokban kommunikáltak, ma sokszor az is kihívást jelent, hogy néhány szót összekapcsoljanak.
Szókincsbeli és viselkedési problémák is megjelennek
A túlzott digitális ingerhasználat nemcsak a figyelmet, hanem a kommunikációs készségeket is érinti. A szakemberek szerint egyre gyakoribb, hogy a gyerekek szókincse beszűkül, szövegértésük romlik, és alvászavarok is kialakulnak. Egyes esetekben úgynevezett „ál-autisztikus” tünetek is megfigyelhetők, amelyek mögött nem valódi autizmus, hanem a környezeti hatások, például a képernyőhasználat áll. Emellett az idősebb korosztályban is nő a pszichés problémák előfordulása: egyre több fiatal kerül szakellátásba szorongás, evészavarok vagy pánikbetegség miatt.
Nem csupán „rossz viselkedésről” van szó
A szakértők hangsúlyozzák, hogy az ADHD-s gyerekek viselkedését nem szabad egyszerűen fegyelmezetlenségként értelmezni. A figyelemzavar mögött összetett idegrendszeri működés áll, amely befolyásolja a koncentrációt, az impulzuskontrollt és az aktivitási szintet. Bár a digitális környezet felerősítheti a tüneteket, megfelelő támogatással ezek a gyerekek kiemelkedő képességeket is mutathatnak. Kreatív gondolkodásuk és eltérő látásmódjuk akár komoly előnyt is jelenthet számukra.
Mi az ADHD, és hogyan kezelhető?
Az ADHD egy neurobiológiai eredetű állapot, amely figyelemzavarral, hiperaktivitással és impulzivitással jár. A diagnózis felállításához tartós, több területen jelentkező tünetek szükségesek, amelyek már gyermekkorban megmutatkoznak. Bár teljesen „kinőni" ritkán lehet, a megfelelő módszerekkel jól kezelhető. A szakemberek szerint a pszichoedukáció, a viselkedésterápia, valamint indokolt esetben a gyógyszeres kezelés segíthet abban, hogy az érintett gyerekek sikeresen boldoguljanak, és kibontakoztathassák képességeiket.