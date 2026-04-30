Súlyos következmények: Egyre több gyerek kell a sok képernyőidő miatt pszichiátriára

Míg korábban legfeljebb néhány „nyughatatlanabb” gyerek ült az osztálytermekben, ma a pedagógusok egyre több figyelemzavarral küzdő diákkal találkoznak. A jelenség sok szülőt is váratlanul ér, különösen annak fényében, hogy egyre több fiatalnak van szüksége pszichiátriai kezelésre - írja a Sonline.

ADHD miatt egyre több gyereket kezelnek pszichiátrián. A kép illusztráció.

Fotó: SAEED KHAN / AFP

Nő a pszichiátriai ellátásra szoruló gyerekek száma

Szakértők szerint a probléma egyik lehetséges oka a digitális eszközök túlzott jelenléte a gyerekek életében. A képernyők használata sok esetben már egészen korán, akár csecsemőkorban megjelenik, amikor a szülők a telefonokat „megnyugtató eszközként” alkalmazzák. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy hároméves kor alatt kifejezetten kerülni kellene a képernyőhasználatot, mivel az negatívan befolyásolhatja a fejlődést. Tapasztalatok szerint a beszédfejlődés is lassul: míg korábban a kétévesek összetett mondatokban kommunikáltak, ma sokszor az is kihívást jelent, hogy néhány szót összekapcsoljanak.

Szókincsbeli és viselkedési problémák is megjelennek

A túlzott digitális ingerhasználat nemcsak a figyelmet, hanem a kommunikációs készségeket is érinti. A szakemberek szerint egyre gyakoribb, hogy a gyerekek szókincse beszűkül, szövegértésük romlik, és alvászavarok is kialakulnak. Egyes esetekben úgynevezett „ál-autisztikus” tünetek is megfigyelhetők, amelyek mögött nem valódi autizmus, hanem a környezeti hatások, például a képernyőhasználat áll. Emellett az idősebb korosztályban is nő a pszichés problémák előfordulása: egyre több fiatal kerül szakellátásba szorongás, evészavarok vagy pánikbetegség miatt.

Nem csupán „rossz viselkedésről” van szó

A szakértők hangsúlyozzák, hogy az ADHD-s gyerekek viselkedését nem szabad egyszerűen fegyelmezetlenségként értelmezni. A figyelemzavar mögött összetett idegrendszeri működés áll, amely befolyásolja a koncentrációt, az impulzuskontrollt és az aktivitási szintet. Bár a digitális környezet felerősítheti a tüneteket, megfelelő támogatással ezek a gyerekek kiemelkedő képességeket is mutathatnak. Kreatív gondolkodásuk és eltérő látásmódjuk akár komoly előnyt is jelenthet számukra.