Radics Gigi nagy bejelentést tett a jövőjéről

Radics Gigi még idén férjhez mehet – az énekesnő és vőlegénye tavaly novemberben jegyezték el egymást, és bár az utóbbi időszak sűrű volt számukra, nem tettek le az esküvő tervéről. Radics Gigi számára különösen fontos, hogy a nagy napot a családjával együtt ünnepelhesse meg – írja a Blikk.

Radics Gigi még idén férjhez mehet

Radics Gigi az eljegyzésről és a jövőről is őszintén beszélt

Az énekesnő elárulta, hogy az elmúlt fél évben nem jutott idejük az esküvőszervezésre, de nem mondtak le róla, hogy még az idén egybekeljenek. A pontos dátum és helyszín egyelőre nem ismert, viszont az már biztos, hogy nem szűk körű eseményben gondolkodnak. A család összetartó ereje miatt sok vendégre számítanak, és fontos számukra, hogy minden szerettük jelen lehessen a nagy napon.

Radics Gigi esküvője mellett az eljegyzésről is mesélt, amely teljes meglepetés volt számára: párja egy feldíszített kertben kérte meg a kezét, miközben ő azt hitte, fellépésre érkeznek. A különleges pillanat nagyon meghatotta az énekesnőt.

Először le sem esett, hogy mi történik, azt hittem, hogy mondjuk egy leánybúcsún fogok énekelni, amikor hangzott el a nagy kérdés, ami hihetetlenül meghatott és boldoggá tett

– idézte fel.

Radics Gigi a magánélete mellett a karrierjéről is őszintén beszélt. Úgy érzi, már megtalálta a saját hangját, de az ebbe az irányba mutató dalai még nem jelentek meg. A gospel és a soul stílus áll hozzá a legközelebb, és hosszabb távon akár külföldön, például Los Angelesben is kipróbálná magát. Ebben vőlegénye is maximálisan támogatja, így közösen tervezik a jövőt, szakmailag és magánéletben egyaránt.