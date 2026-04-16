Radics Gigi nagy bejelentést tett a jövőjéről

Tegnap, 7:45
Olvasási idő: 5 perc
Hosszú ideje nem beszéltek róla, most azonban új részletek derültek ki a terveikről. Radics Gigi még idén férjhez mehet – azt is elárulta, milyen esküvőt tervez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Radics Gigi még idén férjhez mehet – az énekesnő és vőlegénye tavaly novemberben jegyezték el egymást, és bár az utóbbi időszak sűrű volt számukra, nem tettek le az esküvő tervéről. Radics Gigi számára különösen fontos, hogy a nagy napot a családjával együtt ünnepelhesse meg – írja a Blikk.

Radics Gigi még idén férjhez mehet
Radics Gigi még idén férjhez mehet
Fotó: Gábor Zoltán

Radics Gigi az eljegyzésről és a jövőről is őszintén beszélt

Az énekesnő elárulta, hogy az elmúlt fél évben nem jutott idejük az esküvőszervezésre, de nem mondtak le róla, hogy még az idén egybekeljenek. A pontos dátum és helyszín egyelőre nem ismert, viszont az már biztos, hogy nem szűk körű eseményben gondolkodnak. A család összetartó ereje miatt sok vendégre számítanak, és fontos számukra, hogy minden szerettük jelen lehessen a nagy napon.

Radics Gigi esküvője mellett az eljegyzésről is mesélt, amely teljes meglepetés volt számára: párja egy feldíszített kertben kérte meg a kezét, miközben ő azt hitte, fellépésre érkeznek. A különleges pillanat nagyon meghatotta az énekesnőt.

Először le sem esett, hogy mi történik, azt hittem, hogy mondjuk egy leánybúcsún fogok énekelni, amikor hangzott el a nagy kérdés, ami hihetetlenül meghatott és boldoggá tett

– idézte fel.

Radics Gigi a magánélete mellett a karrierjéről is őszintén beszélt. Úgy érzi, már megtalálta a saját hangját, de az ebbe az irányba mutató dalai még nem jelentek meg. A gospel és a soul stílus áll hozzá a legközelebb, és hosszabb távon akár külföldön, például Los Angelesben is kipróbálná magát. Ebben vőlegénye is maximálisan támogatja, így közösen tervezik a jövőt, szakmailag és magánéletben egyaránt.

Sokak szerint ő Magyarország legjobb női hangja. Radics Gigit maga Quincy Jones is a világ öt legjobb női énekesnője közé sorolta, sőt egy ponton készen állt arra, hogy az éteri hangú magyar lányt elindítsa a világsztársághoz vezető úton. Aztán egyszerre érkezett a világméretű járvány és a gyermekáldás csodája.

 

Az énekesnő a Titkok Ramónával című műsorban tett megdöbbentő bejelentést, hiszen most beszélt először súlyos betegségéről, amit már egy éve titkol a nyilvánosság elől. Radics Gigi azt is elárulta, már a műtéten is túl van, de nagyon megviselte őt ez az időszak.

 

 

