Radics Gigi nagy bejelentést tett a jövőjéről

Radics Gigi még idén férjhez mehet – az énekesnő és vőlegénye tavaly novemberben jegyezték el egymást, és bár az utóbbi időszak sűrű volt számukra, nem tettek le az esküvő tervéről. Radics Gigi számára különösen fontos, hogy a nagy napot a családjával együtt ünnepelhesse meg – írja a Blikk.
Radics Gigi az eljegyzésről és a jövőről is őszintén beszélt
Az énekesnő elárulta, hogy az elmúlt fél évben nem jutott idejük az esküvőszervezésre, de nem mondtak le róla, hogy még az idén egybekeljenek. A pontos dátum és helyszín egyelőre nem ismert, viszont az már biztos, hogy nem szűk körű eseményben gondolkodnak. A család összetartó ereje miatt sok vendégre számítanak, és fontos számukra, hogy minden szerettük jelen lehessen a nagy napon.
Radics Gigi esküvője mellett az eljegyzésről is mesélt, amely teljes meglepetés volt számára: párja egy feldíszített kertben kérte meg a kezét, miközben ő azt hitte, fellépésre érkeznek. A különleges pillanat nagyon meghatotta az énekesnőt.
Először le sem esett, hogy mi történik, azt hittem, hogy mondjuk egy leánybúcsún fogok énekelni, amikor hangzott el a nagy kérdés, ami hihetetlenül meghatott és boldoggá tett
– idézte fel.
Radics Gigi a magánélete mellett a karrierjéről is őszintén beszélt. Úgy érzi, már megtalálta a saját hangját, de az ebbe az irányba mutató dalai még nem jelentek meg. A gospel és a soul stílus áll hozzá a legközelebb, és hosszabb távon akár külföldön, például Los Angelesben is kipróbálná magát. Ebben vőlegénye is maximálisan támogatja, így közösen tervezik a jövőt, szakmailag és magánéletben egyaránt.
Radics Gigi elárulta, min múlott, hogy elinduljon a világsztárság útján
Sokak szerint ő Magyarország legjobb női hangja. Radics Gigit maga Quincy Jones is a világ öt legjobb női énekesnője közé sorolta, sőt egy ponton készen állt arra, hogy az éteri hangú magyar lányt elindítsa a világsztársághoz vezető úton. Aztán egyszerre érkezett a világméretű járvány és a gyermekáldás csodája.
Egy éve titkolja súlyos betegségét Radics Gigi
Az énekesnő a Titkok Ramónával című műsorban tett megdöbbentő bejelentést, hiszen most beszélt először súlyos betegségéről, amit már egy éve titkol a nyilvánosság elől. Radics Gigi azt is elárulta, már a műtéten is túl van, de nagyon megviselte őt ez az időszak.