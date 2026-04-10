Ez a nap életeket menthet – sokan mégsem veszik elég komolyan

A nemzeti rákellenes nap arra hívja fel a figyelmet, hogy a daganatos betegségek elleni küzdelemben döntő szerepe van a tudatosságnak és a korai felismerésnek. A Magyar Rákellenes Liga évről évre hangsúlyozza a megelőzés és az időben megkezdett ellátás fontosságát.

1993 óta minden évben április 10-én tartják Magyarországon a nemzeti rákellenes napot. A kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a daganatos betegségek jelentőségére, a megelőzés fontosságára, a korai felismerés életmentő szerepére, valamint arra, hogy az érintettek aktív közreműködése is kulcsfontosságú lehet a kezelés során.

A naphoz a Magyar Rákellenes Liga alapítása is kapcsolódik, amely évről évre hangsúlyozza: a daganatos betegségek elleni küzdelemben a tudatosság, a szűrések és az időben megkezdett orvosi ellátás döntő jelentőségű.

Dr. Dollinger Gyula emléke előtt is tisztelegnek

Az időpont kiválasztása nem véletlen, hiszen április 10-én született dr. Dollinger Gyula sebész, ortopéd szakorvos, egyetemi tanár, aki 1902-ben megalakította az Országos Rákbizottságot. Munkássága miatt a hazai rákkutatás egyik úttörőjeként tartják számon, ezért a nemzeti rákellenes nap egyben emléknap is – derül ki a Wikipedia szócikkéből.

A megelőzés és a korai felismerés életeket menthet

A daganatos megbetegedések az egyén, a családok, a társadalom és az egészségügyi rendszer számára is jelentős terhet jelentenek. A rosszindulatú daganatok esetében különösen fontos a korai diagnózis, mert a gyógyulás esélyeit nagyban befolyásolja, hogy a betegséget milyen stádiumban ismerik fel.

A nemzeti rákellenes nap ezért arra is figyelmeztet, hogy a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyanús tünetek komolyan vétele és az egészségtudatos életmód mind kulcsszerepet játszik a megelőzésben. Az üzenet világos: a rák elleni küzdelem nemcsak az orvosok feladata, hanem közös ügy, amelyben a társadalom minden tagjának szerepe van – írja a neak.gov.hu.