Újranyitják a pesti alsó rakpartot – így változik meg Budapest egyik legforgalmasabb része

Május elején ismét megnyílik a főváros egyik legnépszerűbb közterülete a kikapcsolódni vágyók előtt. A pesti alsó rakpart újranyitása idén is fokozatosan, több ütemben történik, figyelembe véve a különböző közlekedési igényeket. A látogatók hétvégéken és ünnepnapokon vehetik birtokba a területet, később pedig hétköznap esténként is elérhető lesz.
Május 1-jével ismét megnyílik a pesti alsó rakpart a gyalogosok, kerékpárosok és a kikapcsolódni vágyók előtt; az első időszakban hétvégenként és ünnepnapokon vehetik birtokba a látogatók a területet – közölte a Főpolgármesteri Hivatal kedden.

Fotó: BKK
Fotó: BKK

A tájékoztatás szerint május 26. és augusztus közepe között új, rugalmas forgalmi rend lép életbe: hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot, míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége.

Kiemelték, hogy az új rendszer a korábbi évek tapasztalataira épül, célja pedig olyan kompromisszumos megoldás kialakítása, amely a rakpart különböző használóinak, köztük az autósoknak is megfelelő.

A forgalom elől lezárt terület ezúttal is a pesti alsó rakpart Margit híd és Erzsébet híd, illetve az Irányi utca közötti szakasza lesz. A hétvégéket és ünnepnapokat érintő forgalmi változás október 25-ig marad érvényben.

A nyitóhétvégén, május 1. és 3. között közösségi, kulturális, zenés és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket, a rendezvények ingyenesen látogathatók. A teljes szezonban változatos programokat terveznek: kezdetben hétvégenként, május végétől és júniustól pedig hétköznap esténként is.

A közlemény szerint a rakparton elhelyezett közterületi bútorok – egyebek mellett piknikasztalok, grillezők, napozóágyak és kerékpártámaszok – továbbra is bárki számára ingyenesen használhatók. A nyitóhétvégétől négy vendéglátóhely is működik majd a területen: a Viadukt Bár, a Dunyi- Dunai Nyitott Műhely, a Tuna és a Meder. A rakpart programjairól a szervezők közösségi médiafelületeiken adnak folyamatos tájékoztatást - áll a közleményben.


 

 

