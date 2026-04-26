Óriási megpróbáltatások után is újra bevállalná Ráthonyi-Palácsik Tímea

A modell és üzletasszony a Friderikusz Talkshowban mesélt arról, milyen megpróbáltatásokon ment keresztül, mire beteljesülhetett legnagyobb álma. Ráthonyi-Palácsik Tímea elárulta, közel öt éven át küzdött, négy vetélésen esett át, és több mint egy tucat lombikprogramon vett részt – írja a Blikk.

Ráthonyi-Palácsik Tímea

Ráthonyi-Palácsik Tímea az anyaság minden pillanatát ajándékként éli meg

Mint mondta, az út rendkívül nehéz volt, de minden fájdalom értelmet nyert, amikor megszülettek a gyermekei. Kisfia béranya segítségével jött világra, míg kislányát már ő maga hordhatta ki.

Bár az anyaság sok örömet ad számára, nem titkolta, hogy komoly kihívásokkal is jár. Elmondása szerint kisfia rossz alvó, így gyakran éjszaka is többször fel kell kelnie, ami komoly megterhelést jelent a mindennapokban.

Ennek ellenére minden pillanatot ajándékként él meg, és azt mondja, gyermekei minden nehézségért kárpótolják. Hozzátette: akár egy újabb embrióbeültetést is bevállalna.

A jövővel kapcsolatban ugyan még nem döntött véglegesen, de nem zárja ki, hogy tovább bővül a család. Emellett azt is elárulta, szívügye, hogy Magyarországon egy olyan modern orvosi központ jöjjön létre, ahol a meddőségi kezelések során nagyobb hangsúlyt kap az emberséges ellátás és a genetikai vizsgálatok.

