Figyelem! Nagy változás jön az egészségügyben, a gyógyszerfelírást érinti

A jövőben gyógyszertárban is írathatunk receptet, azaz a patikus is írhat fel gyógyszert egyes betegségekre. Néhány héttel ezelőtt meg is jelent a részletszabályokat bemutató rendelet.
A kezdeményezés nem előzmény nélküli: számos európai országban már régóta működnek hasonló modellek. Ezekben a rendszerekben a gyógyszerészek különböző szinteken kapcsolódnak be a betegellátásba – például orvos által megkezdett terápiák folytatásával vagy bizonyos esetekben vényköteles gyógyszerek kiadásával”
– mondta el a vaol.hu érdeklődésére a vasi gyógyszerészkamara elnöke, dr. Németh Ákos.
A gyógyszertári recept nem az orvost váltja ki
Fontos hangsúlyozni:
- az új rendszer nem az orvosok szerepének átvételéről szól. A kezelést továbbra is az orvos határozza meg, a gyógyszerészek pedig csak jól körülhatárolt esetekben léphetnek közbe.
- elsősorban krónikus betegeknek jelent majd segítséget az új lehetőség. Ha valaki régóta szed egy gyógyszert – például vérnyomáscsökkentőt vagy cukorbetegségre valót –, és valamilyen okból nem tud időben recepthez jutni, a patikában is megkaphatja.
Gyakori helyzet, hogy a beteg péntek délután jön be, és kiderül, hogy elfogyott a gyógyszere, de az orvos már nem rendel. Ilyenkor tudnak majd segíteni, hogy ne maradjon kezelés nélkül.
Nemcsak az időhiány okozhat gondot, előfordul az is, hogy az elektronikus rendszer hibája miatt a recept nem érkezik meg a patikába. Ilyenkor a beteg a gyógyszertárban szembesül a problémával.
Az új szabályozás ilyen helyzetekben is megoldást kínálhat, hiszen a gyógyszerész – a feltételek fennállása esetén – pótolhatja a hiányzó vényt.
A támogatott gyógyszerek előnyt élveznek
A részletes szabályok március 25-én jelentek meg, és mintegy féléves felkészülési időt biztosítanak a rendszer bevezetésére. Ez idő alatt a gyógyszerészeknek meg kell tanulniuk az új eljárásrendet, és az informatikai háttérnek is alkalmazkodnia kell.
A gyakorlatban a gyógyszerész a rendszerben ellenőrzi majd, hogy milyen készítmény írható fel a betegnek, de a döntés minden esetben szakmai mérlegelésen alapul.
Ugyanúgy megkérdezzük a beteget, mint eddig: vannak-e mellékhatások, rendben van-e a vérnyomása vagy a vércukorszintje. Ha bármi nem stimmel, inkább orvoshoz irányítjuk. A lehetőség első körben a támogatott gyógyszerekre vonatkozik, és a gyógyszerészek által felírt készítmények is társadalombiztosítási támogatással lesznek elérhetők. Ez azt jelenti, hogy a betegeknek nem kell többet fizetniük, mint egy orvosi recept esetén”
– magyarázta a szakember, aki szerint ha a rendszer beválik, a jövőben további bővítések is elképzelhetők. A kamarai elnök úgy véli fontos, hogy a betegek bizalommal fogadják az új lehetőséget.
A Magyar Közlönyben közzétett belügyminisztériumi rendelet a kihirdetését követő 180. napon lép hatályba, így szeptember 21-étől válik lehetővé, hogy gyógyszerészek, kiterjesztett hatáskörű ápolók is felírjanak vényköteles gyógyszereket.
