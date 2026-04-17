Titokzatos mélyedésekre bukkantak Magyarországon – a szakemberek is tanácstalanok

A rejtélyes kutak Zalaszentlőrinc és Zalaszentiván között is felbukkantak, ahol több hasonló szerkezetet találtak az erdőben. Az elhagyott objektumok mélységük és fedés nélküli kialakításuk miatt komoly balesetveszélyt jelentenek.

Rejtélyes kutak jelentek meg Zala megyében Fotó: Czédli Mónika/Zaol

Rejtélyes kutak jelentek meg Magyarországon

A ZAOL cikke szerint rejtélyes, betonból készült kutak rejtőznek a zalai erdőkben, amelyek eredete egyelőre nem teljesen tisztázott. A lap azt írta, hogy az elmúlt időszakban több ilyen elhagyott objektumra is rábukkantak, legutóbb Zalaszentlőrinc és Zalaszentiván között. A több méter mély, kör alakú, sokszor fedés nélküli szerkezetek komoly balesetveszélyt jelentenek emberekre és vadállatokra is.

A megyei lap beszámolója szerint néprajzosokat és erdészeti szakembereket is megkerestek, ám ők sem tudtak egyértelmű választ adni arra, pontosan milyen célt szolgálhattak ezek az építmények.

A lehetséges magyarázatok között felmerültek egykori ásott kutak, víznyelők, sőt történelmi gabonatárolók is. A dögkút-elméletet azonban a forma és a kialakítás miatt többnyire kizárták.

A ZAOL azt is írta, hogy végül egy urbexes Facebook-közösség tagjai segítettek közelebb kerülni a megoldáshoz.

A legtöbb vélemény szerint ezek a kutak nagy valószínűséggel a TSZ-időszakból maradtak fenn, és mezőgazdasági vízellátást szolgálhattak.

A régi térképek alapján a környéken korábban valóban mezőgazdasági tevékenység zajlott. A lap kiemelte: a kutak mélysége jelentős lehet, ezért megközelítésük különösen veszélyes.

Bár a rejtély nem oldódott meg, de mindenesetre kizárhatónak tűnik a földönkívüli tevékenység.

