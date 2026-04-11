Rendszerbontó Nagykoncert után elszabadult a pokol: plakátokat téptek, tüzet gyújtottak a tömegben

A Rendszerbontó Nagykoncert több mint negyven magyar előadót vonultatott fel a Hősök terén, köztük ismert nevekkel és népszerű fellépőkkel. Az este során nemcsak zenei produkciók, hanem politikai és közéleti üzenetek is elhangzottak, amelyek tovább fokozták a feszültséget.

Rendszerbontó Nagykoncert után elszabadultak az indulatok – plakátégetés és rendőri beavatkozás Budapesten / Fotó: KépernyőKép

Rendszerbontó Nagykoncert: provokatív színpadi jelenet borzolta a kedélyeket

A fellépők között voltak zenészek mellett közéleti szereplők is, azonban az egyik legmegosztóbb jelenet egy rapperhez köthető, aki provokatív módon üzent egy kormánytag felé.

Plakátégetés és rongálás – elszabadult a tömeg

A koncert vége után, nagyjából 23 óra körül a közönség az Andrássy úton kezdett el szétszéledni. Ekkor történt az, amire kevesen számítottak: egyesek nem tudták kontrollálni magukat.

Többen letépték a villanyoszlopokra kihelyezett plakátokat, majd azokat összegyűjtve tüzet gyújtottak. A helyszínen végül rendőrök avatkoztak közbe, akik eloltották a lángokat.

A beszámolók szerint más politikai plakátokat is megrongáltak, több esetben egyszerűen letépték és összetépték azokat.