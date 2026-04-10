Reviczky Gábor elmondta, mit kíván Orbán Viktornak

Reviczky Gábor a Fidesz–KDNP-re voksol a vasárnapi országgyűlési választáson. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész pénteken a Facebook-on osztotta meg üzenetét, amelyben színházi hasonlattal élt.
Reviczky Gábor elmondta: 30 éve játssza A dzsungel könyvét, 1500 előadáson van túl, ez új magyar zenés rekordnak számít. 25 éve játssza Moliere-től A képzelt beteget, ami világrekordnak számít – tette hozzá.
„Hasonló rekordokat kívánok Orbán Viktornak és a Fidesz-KDNP-nek” – jelentette ki a nemzet színésze.
