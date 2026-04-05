Rendkívüli készültség a magyar határon – mutatjuk, hol találták a robbanóeszközöket

A szerbiai Oromhegyes közelében, 2026. április 5-én, húsvétvasárnap indult nagyszabású katonai és rendőrségi akció, miután Alekszandar Vucsics szerb elnök közlése szerint a Szerbiát és Magyarországot összekötő gázinfrastruktúra közelében robbanóanyagot és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. Orbán Viktor a bejelentés után rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze.
Robbanóanyag a szerb–magyar határon: két hátizsákról és lezárt területről beszélnek
A szerb elnök tájékoztatása szerint két nagy hátizsákban találtak robbanóanyagot és gyújtózsinórokat, néhány száz méterre a vezetéktől. A vajdasági magyar sajtó arról írt, hogy a környéken helikoptereket, drónokat és más technikai eszközöket is bevetettek, több utat pedig lezártak a nyomozás idejére.
Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát, és nyíltan közlik, hogy nem akarják, hogy Európa orosz energiát használjon. Ez a valóság! Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket pedig meg kell védeni!
Még tart a vizsgálat
A hivatalos közlések egyelőre azt erősítették meg, hogy a nyomozás folyamatban van, és a hatóságok nagyobb területet vizsgálnak át. Valószínű, hogy egy terrortámadást hiúsítottak meg, de a részletek még nem teljesen tisztázottak – számolt be a Blikk.
Súlyos terrortámadást hiúsítottak meg a szerb biztonsági erők az Oromhegyes közelében futó kritikus gázinfrastruktúránál. A Szerbiát és Magyarországot összekötő vezetéknél négy táska nagy erejű robbanóanyagot és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. Az incidens közvetlenül veszélyeztette Magyarország energiaellátását és szuverenitását, ami miatt Orbán Viktor miniszterelnök azonnal összehívta a Védelmi Tanácsot.
