Rendkívüli készültség a magyar határon – mutatjuk, hol találták a robbanóeszközöket

A szerbiai Oromhegyes közelében, 2026. április 5-én, húsvétvasárnap indult nagyszabású katonai és rendőrségi akció, miután Alekszandar Vucsics szerb elnök közlése szerint a Szerbiát és Magyarországot összekötő gázinfrastruktúra közelében robbanóanyagot és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. Orbán Viktor a bejelentés után rendkívüli védelmi tanácsülést hívott össze.

Magyarkanizsa mellett találhatták meg a robbanóanyagot

Fotó: Google Maps grafika / Blikk

A szerb elnök tájékoztatása szerint két nagy hátizsákban találtak robbanóanyagot és gyújtózsinórokat, néhány száz méterre a vezetéktől. A vajdasági magyar sajtó arról írt, hogy a környéken helikoptereket, drónokat és más technikai eszközöket is bevetettek, több utat pedig lezártak a nyomozás idejére.

Az ukránok felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan támadják a Török Áramlat gázvezeték orosz szakaszát, és nyíltan közlik, hogy nem akarják, hogy Európa orosz energiát használjon. Ez a valóság! Magyarországnak szüksége van az orosz energiára, a vezetéket pedig meg kell védeni!

A hivatalos közlések egyelőre azt erősítették meg, hogy a nyomozás folyamatban van, és a hatóságok nagyobb területet vizsgálnak át. Valószínű, hogy egy terrortámadást hiúsítottak meg, de a részletek még nem teljesen tisztázottak – számolt be a Blikk.