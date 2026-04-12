Sorra kerülnek kórházba a sérültek – szakemberek figyelmeztetnek a veszélyre

Drasztikusan nőtt az elektromos rollerrel kapcsolatos, műtéti beavatkozást igénylő súlyos sérülések száma Magyarországon, terhelve az egészségügyi ellátórendszert. A szakértők szerint már alacsony, 20 km/h-s sebességnél is kétméteres zuhanással felérő becsapódás történhet, amelyet a védőfelszerelés hiánya tovább súlyosbít - tájékoztat a BAMA.

A roller használata egyre több súlyos sérüléssel jár Magyarországon

Fotó: Illusztráció/Unsplash

A baleseteknél gyakoriak a felső végtagi törések, medencesérülések és arcot érő traumák, ezért a szabályozási környezet egyértelműsítése és a megelőzés kulcsfontosságú.

A szakemberek külön kiemelik, hogy a rollerezés veszélyei sokszor alulbecsültek, különösen a fiatalabb korosztály körében. A védőfelszerelés használata továbbra sem általános, pedig jelentősen csökkenthetné a legsúlyosabb, fej- és arcsérülések kockázatát.

További hasznos információk a témával kapcsolatban a BAMA oldalán érhetők el.