Itt vannak a legfrissebb részvételi adatok – ezt önnek is látnia kell

Sorra kerülnek kórházba a sérültek – szakemberek figyelmeztetnek a veszélyre

Az utóbbi időszakban jelentősen nőtt az elektromos rolleres balesetek száma Magyarországon. A roller használata egyre komolyabb egészségügyi kockázatokat vet fel, különösen a súlyos sérülések számának emelkedése miatt. A szakemberek szerint már alacsony sebességnél is életveszélyes esések történhetnek, miközben a védőfelszerelés használata továbbra sem elterjedt.
Drasztikusan nőtt az elektromos rollerrel kapcsolatos, műtéti beavatkozást igénylő súlyos sérülések száma Magyarországon, terhelve az egészségügyi ellátórendszert. A szakértők szerint már alacsony, 20 km/h-s sebességnél is kétméteres zuhanással felérő becsapódás történhet, amelyet a védőfelszerelés hiánya tovább súlyosbít - tájékoztat a BAMA.

A roller használata egyre több súlyos sérüléssel jár Magyarországon
Fotó: Illusztráció/Unsplash

A baleseteknél gyakoriak a felső végtagi törések, medencesérülések és arcot érő traumák, ezért a szabályozási környezet egyértelműsítése és a megelőzés kulcsfontosságú.

A szakemberek külön kiemelik, hogy a rollerezés veszélyei sokszor alulbecsültek, különösen a fiatalabb korosztály körében. A védőfelszerelés használata továbbra sem általános, pedig jelentősen csökkenthetné a legsúlyosabb, fej- és arcsérülések kockázatát.

További hasznos információk a témával kapcsolatban a BAMA oldalán érhetők el.

Várandós nőt gázolt el egy rolleres a zebrán – császármetszés lett a vége

Egy 30 éves várandós nőt elgázoltak egy elektromos rollerrel egy gyalogátkelőn. A nő elmondása szerint egy rollerrel közlekedő fiatal csapta el, amikor a zebrán ment át az úton.

Kitiltják az elektromos rollereket egy népszerű olasz városból

Egy népszerű olasz város vezetése úgy döntött, betiltja a bérelhető elektromos rollereket, mert szerintük túl sok problémát okoztak az utcákon. A hatóságok a balesetek, a szabálytalan parkolás és a turisták zsúfoltsága miatt léptek. A döntés után a szolgáltatóknak ki kell vonniuk a rollereket a városból.

 

 

