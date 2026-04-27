Tavaszi roham a sürgősségin: egyre több gyerek sérül meg rollerezés közben

A sürgősségi osztályokon már mindennapossá váltak az ilyen esetek, ami komoly terhelést jelent az egészségügynek. A roller népszerűsége gyorsan nőtt, de a biztonságos használat szabályai nem tartottak lépést ezzel – számolt be róla a BAMA.

Itt a tavasz, előkerültek a rollerek és egyre több a baleset

Megugrott a balesetek száma: a rollerhasználat komoly veszélyeket rejt

A leggyakoribb sérülések közé tartoznak a végtagtörések, például a csuklótörés. Súlyosabb esetekben arcsérülések is előfordulnak, amelyek több szakorvos együttműködését igénylik.

Az ilyen sérüléseket gyakran sürgősséggel kell ellátni, akár néhány órán belül.

A gyors beavatkozás kulcsfontosságú, mert későbbi műtétekre is szükség lehet. A gyermekek ellátása jogilag is összetett, hiszen a szülő beleegyezése általában elengedhetetlen. Életveszély esetén azonban az orvosok azonnal cselekednek, a gyermek érdekeit helyezve előtérbe.

A balesetek számának növekedése egyértelműen összefügg a használat elterjedésével és a tapasztalat hiányával.

Nyugaton szigorúbb szabályozás és jobb infrastruktúra segíti a biztonságos közlekedést. A szakemberek szerint a megoldás a megelőzésben rejlik: védőfelszerelés, oktatás és egyértelmű szabályok nélkül a sérülések száma tovább nőhet.