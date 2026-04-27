Tavaszi roham a sürgősségin: egyre több gyerek sérül meg rollerezés közben

A sürgősségi osztályokon már mindennapossá váltak az ilyen esetek, ami komoly terhelést jelent az egészségügynek. A roller népszerűsége gyorsan nőtt, de a biztonságos használat szabályai nem tartottak lépést ezzel – számolt be róla a BAMA.
Megugrott a balesetek száma: a rollerhasználat komoly veszélyeket rejt
A leggyakoribb sérülések közé tartoznak a végtagtörések, például a csuklótörés. Súlyosabb esetekben arcsérülések is előfordulnak, amelyek több szakorvos együttműködését igénylik.
Az ilyen sérüléseket gyakran sürgősséggel kell ellátni, akár néhány órán belül.
A gyors beavatkozás kulcsfontosságú, mert későbbi műtétekre is szükség lehet. A gyermekek ellátása jogilag is összetett, hiszen a szülő beleegyezése általában elengedhetetlen. Életveszély esetén azonban az orvosok azonnal cselekednek, a gyermek érdekeit helyezve előtérbe.
A balesetek számának növekedése egyértelműen összefügg a használat elterjedésével és a tapasztalat hiányával.
Nyugaton szigorúbb szabályozás és jobb infrastruktúra segíti a biztonságos közlekedést. A szakemberek szerint a megoldás a megelőzésben rejlik: védőfelszerelés, oktatás és egyértelmű szabályok nélkül a sérülések száma tovább nőhet.
Drasztikusan nőtt a rollerbalesetek száma
Győrfi Pál mentőtiszt komoly figyelmeztetést adott ki nemrég a hétvégi jó idő előtt, látva az elmúlt hetek riasztó statisztikáit. Az adatok szerint április első felében több mint kétszáz esethez hívtak mentőt az országban, a kiskorúakat érintő incidensek száma pedig a háromszorosára ugrott a tavalyi évhez képest.
Betiltják az elektromos rollerek használatát
Egy olasz városban áprilistól betiltják a bérelhető elektromos rollereket, elsősorban a gyalogosok biztonságára és a kaotikus parkolásra hivatkozva. A döntést az is indokolja, hogy a szolgáltatók nem tartják be következetesen az új szabályokat, például a kötelező sisakhasználatot. Egyre több európai nagyvárosban vezetnek be hasonló korlátozásokat.