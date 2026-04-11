Rózsa Magdolna megrázó vallomása: fia leukémiája alatt váratlan helyről jött a segítség

Rózsa Magdolna története több mint egy évtized távlatából is megrendítő: 2013 augusztusában derült ki, hogy kisfia, Berci akut limfoid leukémiával harcol, és az életét végül a gyors orvosi beavatkozás, valamint a Schobert Norbi segítségeként érkező önzetlen támogatás is segített megmenteni. Az édesanya most arról beszélt, hogyan omlott össze körülötte minden egyik napról a másikra – írja a Blikk.

Rózsa Magdolna ma már hálával beszél arról az időszakról, amikor fia leukémiája alatt Schobert Norbiék segítettek nekik – most ő támogatja őket vissza

Rózsa Magdolna sosem felejti el, mit tettek értük a legnehezebb időben

Vannak dátumok, amelyek örökre beleégnek az ember emlékezetébe. Rózsa Magdolna máig nem felejti el azt a napot, amikor kiderült, hogy kisfia az egyik legagresszívabb daganatos betegséggel, akut limfoid leukémiával küzd. A történetben azonban nemcsak a kétségbeesés, hanem az önzetlen segítség is döntő szerepet játszott.

Rózsa Magdolna története több mint egy évtized távlatából is megrendítő: 2013 augusztusában derült ki, hogy kisfia, Berci akut limfoid leukémiával harcol, és az életét végül a gyors orvosi beavatkozás, valamint a Schobert Norbi segítségeként érkező támogatás is segített megmenteni. Az édesanya most arról beszélt, hogyan változott meg minden egyik pillanatról a másikra.

A család eredetileg csak egy egyszerű orvosi igazolás miatt kereste fel a rendelőt, a háziorvos azonban azonnal észrevette, hogy nagy a baj. A részletes vérkép olyan eltéréseket mutatott, amelyek miatt Berci azonnal kórházba került, ahol kimondták a sokkoló diagnózist: akut limfoid leukémia.

A kezelések alatt a leukémiás kisfiú története még nehezebb fordulatot vett, hiszen a kemoterápia miatt rendkívül szigorú diétát kellett tartania. A család ekkor kapott váratlan támogatást: Schobert Norbi segítsége nem merült ki néhány kedves szóban, hiszen a fitneszguru nemcsak szállításban segített, hanem speciális, csökkentett szénhidráttartalmú és cukormentes ételeket is biztosított fél éven át.

Rózsa Magdolna felidézte, hogy ez az időszak egyszerre volt embert próbáló és felemelő. Miközben Berci a túlélésért küzdött, a mindennapi terhek is szinte elviselhetetlenné váltak. A csontvelő-transzplantáció előtt és alatt minden apró segítség felbecsülhetetlen volt, különösen egy egyedülálló édesanya számára.