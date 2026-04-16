Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Végre! Örömhírt osztott meg Rubint Réka

Tegnap, 14:22
Olvasási idő: 3 perc
A fitneszedző áprilisban beszélt először nyilvánosan arról, hogy daganatos betegséggel küzd. Rubint Réka most egy örömhírt osztott meg Instagram-sztorijában követőivel: ismét nőni kezdett a haja.
betegségkemoterápiadaganatRubint Réka

Fotó: Máté Krisztián/Bors

Rubint Réka áprilisban beszélt először nyilvánosan arról, hogy már évek óta daganatos betegséggel, lágyrészszarkómával küzd. A diagnózist 2022-ben kapta meg, de sokáig nem hozta nyilvánosságra. 

A kemoterápiás kezelések következtében Rubint Réka elveszítette a haját, amit nőként különösen nehéz volt feldolgoznia. Korábban arról is őszintén beszélt, hogy volt olyan pillanat, amikor a tükörbe nézve nagyon fájdalmas érzések törtek rá. 

Most azonban végre jó hírről számolhatott be: Rubint Réka haja ismét nőni kezdett.  

A fitneszedző továbbra is bizakodó, és hisz abban, hogy teljesen meggyógyulhat. 

Ahogy arról az Origo már korábban beszámolt, Rubint Réka a TV2 Tények című műsorában vallott először emberfeletti küzdelméről. A fitneszlady csaknem négy éve harcol egy ritka daganattípussal, a lágyrészszarkómával.

Rubint Réka betegsége csak néhány napja vált ismertté a nyilvánosság előtt, valójában azonban már közel négy éve tart ez a küzdelem. Schobert Norbert a Borsnak arról mesélt, hogy a diagnózis őt is letaglózta, annyira, hogy eleinte nyugtatókkal és alkohollal próbálta átvészelni a sokkot, majd végül felesége erejéből merített erőt.

 

