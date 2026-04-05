Ritka daganat támadta meg: ezt lehet tudni Rubint Réka súlyos betegségéről

2026 áprilisának elején, a TV2 Napló című műsorában beszélt élete egyik legnehezebb időszakáról Rubint Réka, aki csaknem négy éve küzd a lágyrészszarkómával. A forrás szerint ez a rosszindulatú daganattípus a rákos megbetegedések mintegy 1 százalékát teszi ki, vagyis kifejezetten ritkának számít.
Ritka és összetett betegségről van szó
A forrás kiemeli, hogy nem egyetlen betegségről van szó, hanem sokféle altípusról, ezért ezt a daganatcsoportot az onkológiában is összetettnek tartják.
Így derülhet fény Rubint Réka betegségére
A cikk szerint a diagnózishoz képalkotó vizsgálatok és szövettani mintavétel, vagyis biopszia szükséges, ezt Rubint Rékánál is elvégezték. A betegség kezdetben sokszor fájdalmatlan, tömött csomó formájában jelentkezik, később azonban fájdalmassá válhat, kifekélyesedhet és akár vérezhet is.
A lágyrészszarkóma korai felismerése különösen fontos. Bár kezdetben könnyen félreérthető lehet egy ilyen elváltozás, a mielőbbi orvosi vizsgálat kulcsfontosságú, mert előrehaladottabb állapotban a daganat már a környezetével is összekapaszkodhat, és súlyosabb tüneteket okozhat – tájékoztatott a Blikk.
A lágyrészszarkóma olyan rosszindulatú daganatcsoport, amely nem csontból, hanem például izomból, zsírszövetből, kötőszövetből, erek vagy idegek körüli szövetekből indul ki.