Tudod, mi van a tányérodon? – Indul a 2026-os Safe2Eat kampány

Mi a biztonságos ételkészítés 5 aranyszabálya? Miért termelődik 570 ezer tonna élelmiszerhulladék a magyar háztartásokban évente és hogyan lehetne ezt csökkenteni? Elsősorban ezekre a témákra koncentrál idén az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és európai partnerei által elindított Safe2Eat kampány, amelynek a Nébih is a szakmai támogatója.

Safe2Eat kampány a Nébih szakmai támogatásával

Mi az a Safe2Eat?

A 23 országra kiterjedő kezdeményezés felhívja a polgárok figyelmét az élelmiszer-biztonságra, és gyakorlati, tudományosan alátámasztott útmutatást nyújt számukra a tájékozott élelmiszer-választáshoz.

Biztonságos étkezés, tudományos alapokon

Az élelmiszer-biztonság kérdése világszerte az érdeklődés előterébe került és az Európai Unióban is prioritást élvez. Jogos elvárás, hogy az elfogyasztott élelmiszer ne károsítsa, hanem támogassa egészségünket. A lakosság jelentős részét aggasztják az élelmiszerekben esetlegesen található kórokozók és vegyi anyagok, beleértve a növényvédőszer-, állatgyógyszer maradékokat, adalékanyagokat, az elszennyeződött környezetből bekerülő káros anyagokat.

A korábbi eredményekre építve a 2026-os Safe2Eat kampány továbbra is arra törekszik, hogy egyértelmű, tudományosan megalapozott élelmiszer-biztonsági információkkal lássa el a polgárokat, így segítve őket abban, hogy tájékozott döntéseket hozzanak a napi szinten fogyasztott élelmiszerekről.

Magyarország már hatodik éve kapcsolódik be a biztonságos étkezést tudományos alapokon népszerűsítő Safe2Eat-be

A Safe2Eat 2026-ös kiemelt témái

● Az élelmiszerek biztonságos kezelése – A legfrissebb tudományos eredményeken alapuló, gyakorlati útmutató a címkék értelmezéséhez, az élelmiszerek biztonságos kezeléséhez, tárolásához és elkészítéséhez.

● Az étkezés és az egészség – A kiegyensúlyozott étrendről, a táplálkozási szükségletekről, az egészségügyi vonatkozásokról és az ezeket alátámasztó tudományról szóló tanácsok.

● Mi van az ételben? – Egyértelmű tájékoztatás az adalékanyagok, ízesítőanyagok, új élelmiszerek biztonságosságáról és az allergének címkézéséről, az átláthatóság és a fogyasztói bizalom érdekében.