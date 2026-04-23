„Mindhalálig tisztelni fogom” – Schobert Norbi megható sorokkal búcsúzik Orbán Viktortól

Elmondta, hogy nem álltak közeli kapcsolatban Orbán Viktorral, és nem is tartozott a hatalomhoz köthető körökhöz. Schobert Norbi hangsúlyozta, hogy minden tettüket saját döntés alapján vállalták, nem külső érdekből.

Schobert Norbi hűséges marad Orbán Viktorhoz

Schobert Norbi hűsége és személyes vallomása

Kiemelte: „Nem volt közeli ismerősöm, nem voltam Ner-es… nem kaptam Tőle pénzt.” Azt is hozzátette, hogy egy sportpályázat keretében dolgoztak együtt, de azt is piaci alapon végezték. Szerinte sokan elfordultak Orbán Viktortól, de ő nem fog így tenni.

Úgy fogalmazott:

Én ma is Őt a magyar történelem legjobb miniszterelnökének tartom.

A posztban csalódottságának is hangot adott, mondván: „Sajnos Őt is elárulták, akár csak minket.” Megemlítette, hogy az utcán fiatalok beszólnak neki politikai nézetei miatt. Ennek ellenére sok sikert kívánt az új kormánynak, és azt, hogy váltsa valóra az emberek álmait. Kiemelte, hogy tisztelete és szeretete Orbán Viktor iránt nem változik.

A bejegyzésben azt kérte:

Ne bántsatok, hadd gyászoljak, mint közel 2,5 millió honfitársam!

Orbán Viktor büszke Rubint Rékára Norbi azt is leírta, hogy csak hozzájuk lépett oda Orbán Viktor az évértékelő után és kezet csókolt a súlyos beteg feleségének. Ezt a gesztust soha nem fogja elfelejteni, ahogy azt sem fogja a család, hogy Orbán Viktor üzent Rékának, miután bejelentette, hogy közel négy éve küzd a rákkal. „Veled vagyunk, Réka! Fantasztikus az erőd, egy ország büszke rád!" Rubint Réka fájdalmas őszinteséggel beszélt a betegségéről Rubint Réka áprilisban beszélt először nyilvánosan arról, hogy már évek óta daganatos betegséggel, lágyrészszarkómával küzd. Réka nemrég kapta meg a hetedik kemoterápiás kezelését, és elárulta, hogy érzi magát most.



