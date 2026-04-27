Szívszorító üzenetekkel búcsúznak az elhunyt magyar művésztől

Meghalt Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze, a magyar népzene és a táncházmozgalom egyik meghatározó alakja. A Kossuth-díjas zeneszerző halála után ismert emberek, művészek és politikusok is búcsúztak tőle. Ezekből válogattunk össze pár gondolatot.
Elhunyt Sebő Ferenc – sokan búcsúznak a táncházmozgalom nagy alakjától
A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!
Ez az elgondolkodtató idézet Sebő ferenctől jól jelzi, hogy a művész életében meghatározó volt a magyar kultúra iránti odaadás.
Dr. Sulyok Tamás
Mély fájdalommal értesültem Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas énekes, népzenekutató, zenetörténész haláláról.
Egész életével a magyar népzenei hagyomány megőrzését és továbbadását szolgálta.
Köszönjük mindazt, amit múltunkból nekünk és a jövő nemzedékeinek adott!
Szalóki Ági
Isten nyugosztalja! Muzsikája, hangja eszmélésem óta velem él. Édesanyám és édesapám után ő volt az egyik legfontosabb személy, akitől - hangfelvételein keresztül - a magyar nyelvet tanultam.
Dr. Hankó Balázs
Fájdalmas szívvel búcsúzom Sebő Ferenctől, a táncházmozgalom alapítójától.
Építész volt az eredeti végzettsége, ám dalszerzőként, énekesként és népzenekutatóként is egyaránt maradandót alkotott, munkásságát többek között Kossuth-díjjal és a Nemzet Művésze díjjal is elismerték.
Aki hallotta megzenésítve a Sebő Együttes előadásában József Attila, Nagy László vagy éppen Weöres Sándor verseit, sosem feledi egyedi előadásmódjukat; ahogy a Sebő Ferenc által írt filmzenék is sokak fülében visszhangoznak.
Megtisztelő volt a vele való beszélgetés!
Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük!
Hobo
Elveszítettünk egy igaz embert, nagyszerű mestert és
muzsikust, Sebő Ferit.
Amit tett a magyar kultúráért, lehetetlen felsorolni.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy játszhattam vele.
Példát és utat mutatott nekem a magyar költészet felé.
Emléke, szerény mosolya örökké velem marad.
Tímár Sándor
"Letészem a lantot. Nyugodjék."
/Arany János/
Köszönjük az életműved Feri, sokan, sokat gazdagodtunk általad.
Hidvéghi Balázs
Általa a hagyomány nem múzeumi tárggyá, hanem közösségi élménnyé vált: énekké, tánccá, közös örömmé. Elhivatottsága révén számtalan népdal és dallam menekült meg az enyészettől, és talált új életre a koncerttermekben, táncházakban, iskolákban. A magyar költészet iránti érzékenysége külön fejezetet érdemelne: megzenésített versei hidat képeztek múlt és jelen között, egyszerre voltak időtlenek és mélyen személyesek. Kossuth-díjas művészként, népzenekutatóként és a táncházmozgalom egyik elindítójaként egész életét annak szentelte, hogy a magyar hagyomány élő erő maradjon. Ahogy ő mondta: „A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab” - és ez a gondolat ma is világos üzenet mindannyiunknak. Számára mindig a közösség volt a legfontosabb. Az a közösség, amelyben a zene nem puszta előadás, hanem találkozás – egymással, gyökereinkkel és önmagunkkal. Kortalan volt. Isten nyugosztalja!
Szarka Tamás
Remek humora volt. Egyszer egy lengyelországi diszkóban, igen diszkóban, - mert az a diszkó egy előadóterem volt az előtt, - abban játszottunk, aztán átvedlett diszkóvá. Egyszercsak arra lettünk figyelmesek, hogy elindult egy emberes basszus, és lányokat húztak fel a levegőbe a fejünk fölé rácsokban, és szemmel láthatólag a babák nem fáztak de egyáltalán…..
Mi meg pislogtunk, ( felfelé… khm….), mint a miskolci béka.
Kérdem tőle hazafelé, hogy tetszett-e neki ez a pörformanc?
-Nyilván amúgy nem, csak az is lehet, hogy emígy…..eccsepet. Azt is csak talán.
Mondta.
Mostmár, hogy megpihenni belehajoltál a MAGYAR MUZSIKA ringató ölébe, aludj ottan örökké mosolyogva.
Köszönjük az életed Drága SEBŐ FERENC, csupa nagybetűvel……