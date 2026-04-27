Szívszorító üzenetekkel búcsúznak az elhunyt magyar művésztől

Meghalt Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze, a magyar népzene és a táncházmozgalom egyik meghatározó alakja. A Kossuth-díjas zeneszerző halála után ismert emberek, művészek és politikusok is búcsúztak tőle. Ezekből válogattunk össze pár gondolatot.

Elhunyt Sebő Ferenc – sokan búcsúznak a táncházmozgalom nagy alakjától

Elhunyt Sebő Ferenc – sokan búcsúznak a táncházmozgalom nagy alakjától

Ismert emberek, művészek és politikusok is búcsúznak a legendás magyar művésztől.

A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!

Ez az elgondolkodtató idézet Sebő ferenctől jól jelzi, hogy a művész életében meghatározó volt a magyar kultúra iránti odaadás.

Dr. Sulyok Tamás

Mély fájdalommal értesültem Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas énekes, népzenekutató, zenetörténész haláláról. Egész életével a magyar népzenei hagyomány megőrzését és továbbadását szolgálta. Köszönjük mindazt, amit múltunkból nekünk és a jövő nemzedékeinek adott!

Szalóki Ági

Isten nyugosztalja! Muzsikája, hangja eszmélésem óta velem él. Édesanyám és édesapám után ő volt az egyik legfontosabb személy, akitől - hangfelvételein keresztül - a magyar nyelvet tanultam.

Dr. Hankó Balázs

Fájdalmas szívvel búcsúzom Sebő Ferenctől, a táncházmozgalom alapítójától. Építész volt az eredeti végzettsége, ám dalszerzőként, énekesként és népzenekutatóként is egyaránt maradandót alkotott, munkásságát többek között Kossuth-díjjal és a Nemzet Művésze díjjal is elismerték. Aki hallotta megzenésítve a Sebő Együttes előadásában József Attila, Nagy László vagy éppen Weöres Sándor verseit, sosem feledi egyedi előadásmódjukat; ahogy a Sebő Ferenc által írt filmzenék is sokak fülében visszhangoznak. Megtisztelő volt a vele való beszélgetés! Nyugodjék békében, emlékét megőrizzük!

Hobo

Elveszítettünk egy igaz embert, nagyszerű mestert és muzsikust, Sebő Ferit. Amit tett a magyar kultúráért, lehetetlen felsorolni. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy játszhattam vele. Példát és utat mutatott nekem a magyar költészet felé. Emléke, szerény mosolya örökké velem marad.

Tímár Sándor

"Letészem a lantot. Nyugodjék." /Arany János/ Köszönjük az életműved Feri, sokan, sokat gazdagodtunk általad.

Hidvéghi Balázs

Általa a hagyomány nem múzeumi tárggyá, hanem közösségi élménnyé vált: énekké, tánccá, közös örömmé. Elhivatottsága révén számtalan népdal és dallam menekült meg az enyészettől, és talált új életre a koncerttermekben, táncházakban, iskolákban. A magyar költészet iránti érzékenysége külön fejezetet érdemelne: megzenésített versei hidat képeztek múlt és jelen között, egyszerre voltak időtlenek és mélyen személyesek. Kossuth-díjas művészként, népzenekutatóként és a táncházmozgalom egyik elindítójaként egész életét annak szentelte, hogy a magyar hagyomány élő erő maradjon. Ahogy ő mondta: „A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab” - és ez a gondolat ma is világos üzenet mindannyiunknak. Számára mindig a közösség volt a legfontosabb. Az a közösség, amelyben a zene nem puszta előadás, hanem találkozás – egymással, gyökereinkkel és önmagunkkal. Kortalan volt. Isten nyugosztalja!⁩

Szarka Tamás