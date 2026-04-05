Így válassza ki a tökéletes húsvéti sonkát – a mesterszakács szerint ezen múlik minden

Sokan hajlamosak a gyorspácolt termékekhez nyúlni, pedig ezek gyakran gyengébb minőséget képviselnek. A jó sonka ismérve, hogy hagyományos módon sózzák, érlelik és megfelelően füstölik – írja a KEMMA.

Friss, tavaszi hangulatú húsvéti kosár: sonka, tojás és kalács – egyszerű ételek, amelyek a régi praktikákkal sokkal ízletesebbé válnak

Ezek alapján válassza ki a legjobb húsvéti sonkát

A szakértők szerint a türelem a legfontosabb tényező a minőségi alapanyag előállításában. Ha van rá lehetőség, érdemes az illat alapján is ellenőrizni a terméket.

Az előrecsomagolt változatoknál inkább a küllem és az állag ad támpontot. A megfelelő sonka enyhén nedves, de nem vizes, és nem is túl száraz.

Ha kellemes, füstös illatot érzünk, akkor az már egy jó támpont a választáshoz

– mondta a mesterszakács. A szín is sokat elárul: az élénkebb árnyalat jobb minőséget jelez. A fakó vagy színtelen hús gyakran ízetlenebb és kevésbé élvezetes. Fontos figyelni a zsír és a hús arányára is a vásárlás során. Az ideális választás olyan sonka, amelyben a hús dominál, de a zsír is hozzájárul az ízek gazdagságához.

Ne öntse ki a sonka levét – aranyat ér a konyhában

A húsvéti sonka főzőleve sokak számára ma már csak egy melléktermék, amelyet gondolkodás nélkül a lefolyóba öntenek. Régen azonban ez elképzelhetetlen lett volna: a háziasszonyok pontosan tudták, hogy az ízes, fűszeres lé valóságos kincs. A sonkalé kiváló alap lehet többféle ételhez is. A legkézenfekvőbb felhasználása, hogy ebben főzik meg a húsvéti tojásokat, így azok enyhén sós, füstös aromát kapnak. Emellett remek alaplé lehet tartalmas levesekhez, például bableveshez vagy lencseleveshez, de főzelékek ízesítésére is használható.

Nagymamáink húsvéti titkai: így lesz igazán különleges az ünnepi menü

A régi, jól bevált konyhai praktikák ma is működnek: egy kis odafigyeléssel a sonka, a tojás és a kalács is sokkal ízletesebb lehet. Összegyűjtöttük azokat az egyszerű trükköket, amelyekkel nemcsak finomabb lesz az ünnepi asztal, hanem a húsvét hangulata is visszahozza a gyerekkori emlékeket.