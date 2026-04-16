35 éves a SPAR Magyarországon - egy lakást is nyerhetünk a jubileum játékán

Az 1991-es indulás óta a SPAR Magyarország a mindennapi bevásárlások megkerülhetetlen szereplőjévé vált. A hálózat az első szupermarket megnyitása után négy évvel, 1995-ben az első INTERSPAR hipermarkettel is bővült, majd az évtizedek során folyamatosan terjeszkedett. Ma már közel 650 üzlet várja a vásárlókat az ország különböző pontjain, a kis alapterületű szupermarketektől a nagy hipermarketekig.

A SPAR 35 éves magyarországi jelenléte egy ritka mérföldkő a hazai kiskereskedelemben.

A lánc filozofiája az évek során változatlan maradt: olyan kínálatot nyújtani, amellyel a mindennapos bevásárlás gyors, kényelmes és megfizethető marad – legyen szó egy munkaidő közbeni gyors megállóról vagy a hétvégi nagybevásárlásról.

Mi jellemzi a SPAR kínálatát 35 év után?

A jubileum jó alkalom arra is, hogy megismerjük, miben különbözteti meg magát a lánc a versenytársaktól:

A frissesség és a hazai beszállítók kiemelt szerepet játszanak a kínálatban. Az élelmiszer-beszerzések közel 90 százaléka hazai forrásokból származik, a Régiók Kincsei program pedig kifejezetten a kisebb termelőket és kézműves vállalkozásokat támogatja abban, hogy különleges termékeik regionálisan is elérhetővé váljanak.

A kényelmi termékcsalád, az enjoy. márka a rohanó hétköznapokra kínál megoldást. A friss szendvicsektől és salátáktól kezdve a toGo éttermek melegételein át a hűtőpultok kész fogásaiig olyan választékot kínál, amellyel a reggeli, az ebéd és a vacsora is percek alatt megoldható.

A MySPAR mobilalkalmazás digitális kuponokat, digitális blokkot és bevásárlólistát kínál, amellyel a vásárlás tudatosabbá és olcsóbbá tehető. Az alkalmazás a SuperShop kártyával összekapcsolva a jubileumi nyereményjátékban való részvételt is lehetővé teszi.

Hogyan vehetünk részt a jubileumi nyereményjátékban?

A játék 2026. április 16. és június 3. között zajlik, és a részvétel feltételei egyszerűek. Vásároljunk legalább 8000 forint értékben SPAR vagy INTERSPAR áruházban, tegyünk a kosárba egy nyerő terméket a heti szórólapból, és fizetéskor használjuk a MySPAR alkalmazásban rögzített SuperShop kártyánkat. A digitális blokk feltöltésével pedig további nyereményekre is esélyt szerzünk – köztük a fődíjra, amely egy új építésű, háromszobás, 60 négyzetméteres lakás Budapest III. kerületében, amelyet a LIVING ingatlanfejlesztő biztosít.