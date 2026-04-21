Stohl András olyat tett Krisztával, ami váló ok is lehet

A pár története mesébe illően indult A Nagy Ő műsorában, ahol Kriszta végül elnyerte a színész szívét. A műsor után Stohl András és választottja egy különleges kapcsolat mellett döntöttek, vagyis együtt vannak, de nem költöztek össze – írja a Story.
Stohl András körül sűrűsödnek a sötét felhők
A kapcsolatuk alapja a szabadság és a rugalmasság lett, amit mindketten élveztek. Kriszta korábban úgy fogalmazott: „bármikor kocsiba ülök, hogy randizzunk”, ami jól mutatja a laza, mégis működő dinamikát. Az utóbbi időben azonban valóban kevesebbet találkoztak, ami aggodalmat keltett a rajongókban.
Kriszta most tiszta vizet öntött a pohárba:
nem szakítottunk, együtt vagyunk Andrással.
A ritkább találkozások oka egyszerűen az, hogy mindkettőjük élete felpörgött. A színész jelenleg a Julius Caesar próbáival és más munkáival van elfoglalva, míg Kriszta karrierje szinte berobbant. Tévés szereplések, saját könyv, vállalkozás, fittneszverseny és egy közelgő alapítvány is szerepel a tervei között.
Mindezek mellett egy fontos esemény is közeleg: Kriszta születésnapi bulija.Bár sokan azt gondolták, András ott lesz, kiderült, hogy a premier miatt nem tud részt venni az ünneplésen.
András sajnos nem lesz ott a születésnapi bulimon
– árulta el csalódottan, de hozzátette, hogy később pótolják.
A pár tisztában van vele, hogy az együtt töltött idő kulcsfontosságú, ezért tudatosan dolgoznak a kapcsolatukon a zsúfolt hétköznapok ellenére.
Már többektől megkaptam az óvaintést, nehogy ez legyen a ‘váló ok’.
A pár megpróbál minél több időt együtt tölteni majd, de egyelőre úgy döntöttek nem engedik el egymás kezét.
Megsérült Stohl András párja
Nagy fába vágta a fejszéjét Kiss Kriszta, aki négy év kihagyás után döntött úgy, hogy újra versenybe száll a bikini fitneszmodellek között. A visszatérés azonban korántsem volt zökkenőmentes, hiszen a felkészülés során több váratlan akadállyal és sérüléssel is szembe kellett néznie. Ennek ellenére bebizonyította, hogy rendíthetetlen elszántsága és kitartása átsegíti a legnehezebb helyzeteken is.
Sérülések ide vagy oda, lenyűgöző teljesítményt nyújtott Kriszta a fitnesz versenyen
Kiss Kriszta a szombati IFBB fitnesz és testépítő Magyar Kupán bizonyította, hogy a kitartás és az évek óta végzett kemény munka meghozza az eredményét. A Masters, vagyis a 45 év felettiek kategóriájában aranyérmet szerzett, míg a 160 centiméter alatti mezőnyben a dobogó második fokára állhatott fel.