Stohl András olyat tett Krisztával, ami váló ok is lehet

A pár története mesébe illően indult A Nagy Ő műsorában, ahol Kriszta végül elnyerte a színész szívét. A műsor után Stohl András és választottja egy különleges kapcsolat mellett döntöttek, vagyis együtt vannak, de nem költöztek össze – írja a Story.

Kemény próba elé állította kapcsolatukat Stohl András.

Stohl András körül sűrűsödnek a sötét felhők

A kapcsolatuk alapja a szabadság és a rugalmasság lett, amit mindketten élveztek. Kriszta korábban úgy fogalmazott: „bármikor kocsiba ülök, hogy randizzunk”, ami jól mutatja a laza, mégis működő dinamikát. Az utóbbi időben azonban valóban kevesebbet találkoztak, ami aggodalmat keltett a rajongókban.

Kriszta most tiszta vizet öntött a pohárba:

nem szakítottunk, együtt vagyunk Andrással.

A ritkább találkozások oka egyszerűen az, hogy mindkettőjük élete felpörgött. A színész jelenleg a Julius Caesar próbáival és más munkáival van elfoglalva, míg Kriszta karrierje szinte berobbant. Tévés szereplések, saját könyv, vállalkozás, fittneszverseny és egy közelgő alapítvány is szerepel a tervei között.

Mindezek mellett egy fontos esemény is közeleg: Kriszta születésnapi bulija.Bár sokan azt gondolták, András ott lesz, kiderült, hogy a premier miatt nem tud részt venni az ünneplésen.

András sajnos nem lesz ott a születésnapi bulimon

– árulta el csalódottan, de hozzátette, hogy később pótolják.

A pár tisztában van vele, hogy az együtt töltött idő kulcsfontosságú, ezért tudatosan dolgoznak a kapcsolatukon a zsúfolt hétköznapok ellenére.

Már többektől megkaptam az óvaintést, nehogy ez legyen a ‘váló ok’.

A pár megpróbál minél több időt együtt tölteni majd, de egyelőre úgy döntöttek nem engedik el egymás kezét.